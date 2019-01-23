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阿金聞檸檬合十狂揮「拜託不要！」　下秒綜藝摔摀鼻：太臭啦

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▲汪汪聞到檸檬激動雙手合十「拜託」。（圖／翻攝自Instagram@kylo_and_vader）

▲汪汪聞到檸檬激動雙手合十「拜託」。（圖／翻攝自Instagram@kylo_and_vader）

寵物小組／綜合報導

放過我吧！澳洲黃金獵犬Kylo表情動作變化多端，這天牠聞到檸檬的氣味，激動地不斷雙手合十揮舞，像是在拜託飼主拿走一樣，最後甚至「綜藝摔」倒地，想要躲避檸檬臭味攻擊。Kylo誇張的反應被飼主上傳到IG帳號「kylo_and_vader」，吸引19多萬人次觀看汪汪的表演。

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從影片中可以看到，Kylo見到檸檬靠近如臨大敵，只見牠不斷雙手合十揮動，誇張的舉動像在跟主人說，「拜託不要！」阿金似乎太過激動，失去力氣的牠立刻來記「綜藝摔」，跌落地板後還不忘用手手摀住鼻子，可見牠超討厭這個味道！汪汪只要檸檬一逼近，就會立刻展現戲劇化的表演，豐富的表情也讓不少網友笑翻。

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▲汪汪聞到檸檬激動雙手合十「拜託」。（圖／翻攝自Instagram@kylo_and_vader）

▲汪汪做錯事自己面壁，可憐表情讓人心軟。（圖／翻攝自Instagram@kylo_and_vader）

飼主經常在IG帳號「kylo_and_vader」分享阿金的生活日常，其實Kylo的表情變化超級多樣，有次牠貪玩將衛生紙弄滿地，竟然先行面壁認錯，同時還露出一副知錯的可憐表情，讓人實在不忍心罵牠！家中除了Kylo以外還有另隻黃金獵犬Vader，汪汪們感情超好，常頭靠著一起睡覺，甚至連拍照時都要抱抱，可見牠們果真是最佳拍檔。

▲Kylo和Vader拍照都要抱一起。

▼Kylo聞到檸檬，影片取自Instagram@kylo_and_vader


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關鍵字： 黃金獵犬檸檬綜藝摔

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