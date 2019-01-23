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初次打招呼！綠眼帥喵連飆5聲「ㄢˋ」　魔性嗓音5千網秒圈粉

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初次打招呼！綠眼喵連飆5聲ㄢˋ。（圖／飼主Julie Tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲第一次和網友打招呼，喵星人「阿摸咪」居然說髒話！？（圖／飼主Julie Tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

喵老師要來教學生了，大家要仔細聽好喔！住在澎湖的飼主Julie Tsai最近加入了擁有57萬名愛貓人士的寵物社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，第一則貼文則是分享了愛喵「阿摸咪」打招呼的影片，超特別的叫聲吸引5千多位網友按讚，許多人看完更是直呼，「太可愛了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主Julie Tsai在14日PO出這段23秒的影片並註解，「首PO大家好，我叫阿摸咪，我的叫聲很特別，希望大家喜翻。」畫面中可見，喵星人看著鏡頭不到2秒，便發出「ㄢˋ」的一聲；只見牠休息片刻，又緩緩地張開嘴巴，接著再次喊出「ㄢˋ」，最後一共連飆了5聲。

初次打招呼！綠眼喵連飆5聲ㄢˋ。（圖／飼主Julie Tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲從小「阿摸咪」的叫聲都是「ㄢˋ」的發音。（圖／飼主Julie Tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

初次打招呼！綠眼喵連飆5聲ㄢˋ。（圖／飼主Julie Tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿摸咪貓生的第一張照片。（圖／飼主Julie Tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主透露，影片當時應該是想要吃零食，而且阿摸咪從小就是這樣的叫聲喔！她說，「阿摸咪是隻人前人後不一樣的貓，只有在我或我家人面前才會撒嬌，對於不熟的，都很傲嬌。是隻很體貼也很愛管我的貓，我只要太晚睡，牠就會擋在電視前面，不讓我看電視。明明愛撒嬌，但是看到手機要拍牠，就馬上裝傲嬌，所以牠常常在關燈後才來撒嬌。」

目前已經15歲的阿摸咪是隻帥氣的美短男生，除了相當有自己的個性之外，還很悶騷；此外，牠也很愛跟著家人到戶外趴趴走，原本只會跟阿公撒嬌，是近幾年才開始會對馬麻撒嬌。Julie Tsai表示，「前2、3年，阿摸咪不知道什麼時候掉了一顆虎牙，從那時候牠就不大能吃東西，我很心疼，也是因為牠掉牙，所以在影片裡才會每叫完一次，嘴唇才會動一下，因為嘴唇會卡缺牙處，蠻搞笑的。」

初次打招呼！綠眼喵連飆5聲ㄢˋ。（圖／飼主Julie Tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿摸咪：馬麻你該睡覺了！（圖／飼主Julie Tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

初次打招呼！綠眼喵連飆5聲ㄢˋ。（圖／飼主Julie Tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿摸咪不願在鏡頭下撒嬌，所以常常在關燈後才來找馬麻。（圖／飼主Julie Tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

奴才們看完阿摸咪連飆5聲「ㄢˋ」的影片後，紛紛在底下留言說，「哈哈哈好可愛喔」、「重複看了50次」、「牠的嘴邊肉好明顯，叫完右邊嘴邊肉還會抖一下，超可愛」、「是在罵髒話嗎」、「笑死，這叫聲也太特別」、「哈哈哈一直罵髒話」、「摸咪教語助詞一次就上手」、「啊摸咪小教室～～」、「牠是狗吧？汪汪叫」。

看到大批網友們熱情的回覆，飼主Julie Tsai則表示，「我養了阿摸咪整整15年，從小養到現在，剛開始養貓沒想那麼多，一直以為是自己養牠，但是，其實他在陪伴著我，我很愛牠，也很謝謝牠出現在我生命裡，牠曾經2次重病，我只希望牠接下來的貓生可以健康就好！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

初次打招呼！綠眼喵連飆5聲ㄢˋ。（圖／飼主Julie Tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿摸咪是阿公的金孫。（圖／飼主Julie Tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

初次打招呼！綠眼喵連飆5聲ㄢˋ。（圖／飼主Julie Tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲喜歡出門玩的阿摸咪。（圖／飼主Julie Tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

更多精采影音：

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關鍵字： ‎Julie Tsai‎貓咪喵星人開口魔性嗓音

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