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享受指甲服務...胖虎磨到睡著！媽曝「背後原因」好心酸

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▲享受指甲服務...胖虎磨到睡著！媽曝「背後原因」超心酸。（圖／有點毛毛的／網友邱美玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲看著舒服到睡著的胖虎...媽媽只希望牠快快樂樂、平平安安。（圖／有點毛毛的／網友邱美玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／採訪報導

新北市板橋區飼主邱美玲養著一隻約2歲大的米克斯「胖虎」，牠因為先天性的腳掌畸形，無法靠走路來磨指甲，因此媽媽開發新方法，想出用砂紙的方式幫牠磨腳腳！可愛的胖虎也很會享受～整隻睡倒在沙發上。

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影片中，胖虎舒服地躺在沙發上，任由媽媽拿著自己的腳腳，拼命在上頭磨啊磨。媽媽說，「胖虎是一隻很可憐的狗，以前被人棄養在路邊！我領養後，發現牠有先天胃噴門問題，需要一輩子吃藥，然後後腳也有先天性畸形，可能以後無法走路。」

媽媽帶胖虎出去走走，指甲無法順利與地面磨擦，因此腳血管跟著指甲越長越長，但幫胖虎修剪，牠又會生氣地作勢要咬！媽媽說，「為了幫牠剪指甲已經被咬了很多次，但不剪會更嚴重，會無法走路。所以在肉肉跟磨腳腳的軟硬兼施後，牠就乖乖聽話了！而且現在告訴牠磨腳腳，牠會乖乖讓你用，還會磨到睡著。」.

▲享受指甲服務...胖虎磨到睡著！媽曝「背後原因」超心酸。（圖／有點毛毛的／網友邱美玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲胖虎個性皮皮的，會叫另隻同伴「曼怩」一起做壞事。

胖虎本身身體就不好，但是活動很有力又很皮！媽媽每次看到牠這麼享受指甲服務，磨到睡著的樣子覺得很療癒。媽媽說，「我只希望牠一輩子健康快樂，不要像醫生說的...以後不能走路。」

網友看完胖虎的短片，逗趣地在底下留言，「這也太乖了吧」、「好方法耶～我也來試試」、「揪速西餒～胖虎舒服到睡爽爽」、「胖虎感覺很爽」、「好乖的孩子，我家的都不給碰」、「他也太乖了」、「也太速系了啦！」。

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▲享受指甲服務...胖虎磨到睡著！媽曝「背後原因」超心酸。（圖／有點毛毛的／網友邱美玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黃色的狗兒叫「曼怩」，也是媽媽領養回來的汪。

 

更多精彩影片：

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關鍵字： 米克斯睡覺流浪狗畸形磨指甲

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