停駐路中央拒回家！臭臉阿金扯繩要散步　網笑：柴犬附身啦

▲還想散步不想回家的阿金，一屁股坐在馬路上動也不動。（圖／翻攝自Instagram用戶「goldie.swag」）

寵物小組／綜合報導

別以為固執、耍任性是柴犬的專利。國外有隻阿金露娜（Lana）這天和主人散步完正要回家時，牠突然在路中央坐了下來，而且不管馬麻怎麼三催四請，鬧脾氣的牠就是不肯移動屁屁站起來，到了最後甚至還用右前肢將牽繩扯過來，讓不少網友看了紛紛笑說，「柴犬附身啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Instagram用戶「goldie.swag」2天前PO出這段影片並註解，「我的走路時間還沒結束呢！」畫面中可見，還想繼續走、不願意回家的露娜一屁股坐在馬路上，聽到馬麻的呼喊則東張西望，假裝看不到；只見牠後來還直接把牽繩往內拉扯，示意要馬麻回頭在帶著牠走一遍，都已經當媽了有時卻還是會耍任性。

在 Instagram 查看這則貼文 Mama Lana & Her Boyz （@goldie.swag）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 22 日 上午 11:15 張貼

▲金媽媽露娜已經是2個孩子的媽。 （圖／取自Instagram用戶「goldie.swag」）

影片分享不到2天，就突破5萬多次的觀看次數，許多粉絲看完紛紛在底下留言說，「哈哈哈太可愛了」、「重複看了好多次」、「金金還想要散步啦」、「讓我想到我家這隻...每次散步完就是不肯回家」、「阿金怎麼連耍任性都這麼可愛」、「聰明耶！還知道要扯繩暗示」、「狗狗只是不會說，其實牠們都聽得懂的」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

在 Instagram 查看這則貼文 Mama Lana & Her Boyz （@goldie.swag）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 20 日 上午 11:56 張貼

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