貓開窗闖屋討飯！隔天還帶朋友吃到飽　她傻眼收編發現有主人

▲大白：本喵要進來用餐囉～謝謝招待！（圖／網友周宜穎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／採訪報導

一種全家就是你家的概念！雲林縣斗六市的屋主周宜穎日前在廚房做飯時，看見窗戶硬生生被打開，一隻瘦瘦的黑白貓悠哉闖入，一臉「熟門熟客」的樣子讓她好傻眼，直呼「天啊～怎麼餵了吃，硬闖人家家裡要飯，你這樣對嗎？」

這隻喵星人叫做「大白」，牠不只會開窗戶，還會開大門！有一次前門鎖起來，大白就跑到後門的紗窗，用靈活的小手手硬開，並且大搖大擺地一邊喵喵喵，一邊繞行整個客廳，要人類快點發現牠。屋主周宜穎笑說，「只要是吃飯的時間到，牠一定會闖入我家，或是我在餵我家貓吃飯，牠就會在外面一直叫。」

▲大白一臉熟門熟路。



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「闖空門已經很誇張了！」周宜穎也笑說，「有一次我早上八點多在睡覺，忽然覺得膝蓋熱熱的，原本以為是我家的貓，抬頭一看，發現大白竟然睡在我旁邊！還有一次是，我弟睡上面三樓，也聽到喵叫聲，以為是自家貓，沒想到是大白在叫他起床餵飯。」

▲大白常常這樣闖入家裡閒晃。



聰明的大白自己吃飽外，還會「好康逗相報」，帶浪浪朋友來家裡吃霸王餐。周宜穎說，「牠有天竟然帶兩隻貓回來，結果那兩隻貓賴在我這邊不走了！」礙於這牠們個性很兇，周宜穎無法靠近，只能遠遠餵食，之後有機會會收編與結紮。

▲大白帶浪浪朋友來享用大餐！



▲朋友吃完後就賴著不走了。

周宜穎持續餵養1個多月，想說大白這麼愛來，不如直接收編！收養後才發現...大白是隻「走失貓」，早就有主人了！周宜穎說，「後來感覺牠是有人養的貓，才決定帶去動物醫院檢查有無晶片，結果還真的有！後來連絡上主人，主人很開心地接牠回去。」同時周宜穎也覺得很不捨，「照顧牠一個半月也是有感情啦，我也是希望牠快樂，但真的有點感傷呢！」

▲大白其實是一隻走失貓，屋主順利幫牠找到回家的路。



以前在外流浪的大白，瘦到全身皮包骨、非常兇狠會咬人，後來巧遇周宜穎，周宜穎跟牠說「你在這邊乖乖等我，我這就去弄吃的給你」，回來後看見大白依然站在原地，此時，周宜穎與牠約定著「以後你肚子餓了，可以每天來找我哦！」展開一段奇妙的緣份。

周宜穎看到大白從快死掉的樣子，到現在變成調皮傲嬌，她笑說，「真的很有成就感！從一開始的很兇、皮包骨，到現在會親人，愛找我們撒嬌，這種日子大約持續1個多月，可是知道牠是有人養，又真的會捨不得離開。後來想了很多，覺得大白還是要回到真正的主人身邊，把牠完好無缺的還回去，對牠也是一種幸福吧！」

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▲屋主本身也有飼養2隻可愛的三花貓「小楓」和美短貓「米爾」。

▼大白開窗技巧純熟。

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