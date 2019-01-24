ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

貓開窗闖屋討飯！隔天還帶朋友吃到飽　她傻眼收編發現有主人

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲貓開窗闖廚房討飯！隔天還帶朋友吃到飽，她傻眼收編發現有主人。（圖／網友周宜穎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大白：本喵要進來用餐囉～謝謝招待！（圖／網友周宜穎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／採訪報導

一種全家就是你家的概念！雲林縣斗六市的屋主周宜穎日前在廚房做飯時，看見窗戶硬生生被打開，一隻瘦瘦的黑白貓悠哉闖入，一臉「熟門熟客」的樣子讓她好傻眼，直呼「天啊～怎麼餵了吃，硬闖人家家裡要飯，你這樣對嗎？」

這隻喵星人叫做「大白」，牠不只會開窗戶，還會開大門！有一次前門鎖起來，大白就跑到後門的紗窗，用靈活的小手手硬開，並且大搖大擺地一邊喵喵喵，一邊繞行整個客廳，要人類快點發現牠。屋主周宜穎笑說，「只要是吃飯的時間到，牠一定會闖入我家，或是我在餵我家貓吃飯，牠就會在外面一直叫。」

▲貓開窗闖廚房討飯！隔天還帶朋友吃到飽，她傻眼收編發現有主人。（圖／網友周宜穎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大白一臉熟門熟路。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

「闖空門已經很誇張了！」周宜穎也笑說，「有一次我早上八點多在睡覺，忽然覺得膝蓋熱熱的，原本以為是我家的貓，抬頭一看，發現大白竟然睡在我旁邊！還有一次是，我弟睡上面三樓，也聽到喵叫聲，以為是自家貓，沒想到是大白在叫他起床餵飯。」

▲大白常常這樣闖入家裡閒晃。

聰明的大白自己吃飽外，還會「好康逗相報」，帶浪浪朋友來家裡吃霸王餐。周宜穎說，「牠有天竟然帶兩隻貓回來，結果那兩隻貓賴在我這邊不走了！」礙於這牠們個性很兇，周宜穎無法靠近，只能遠遠餵食，之後有機會會收編與結紮。

▲貓開窗闖廚房討飯！隔天還帶朋友吃到飽，她傻眼收編發現有主人。（圖／網友周宜穎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大白帶浪浪朋友來享用大餐！

▲貓開窗闖廚房討飯！隔天還帶朋友吃到飽，她傻眼收編發現有主人。（圖／網友周宜穎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲朋友吃完後就賴著不走了。

周宜穎持續餵養1個多月，想說大白這麼愛來，不如直接收編！收養後才發現...大白是隻「走失貓」，早就有主人了！周宜穎說，「後來感覺牠是有人養的貓，才決定帶去動物醫院檢查有無晶片，結果還真的有！後來連絡上主人，主人很開心地接牠回去。」同時周宜穎也覺得很不捨，「照顧牠一個半月也是有感情啦，我也是希望牠快樂，但真的有點感傷呢！」

▲貓開窗闖廚房討飯！隔天還帶朋友吃到飽，她傻眼收編發現有主人。（圖／網友周宜穎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大白其實是一隻走失貓，屋主順利幫牠找到回家的路。

以前在外流浪的大白，瘦到全身皮包骨、非常兇狠會咬人，後來巧遇周宜穎，周宜穎跟牠說「你在這邊乖乖等我，我這就去弄吃的給你」，回來後看見大白依然站在原地，此時，周宜穎與牠約定著「以後你肚子餓了，可以每天來找我哦！」展開一段奇妙的緣份。

周宜穎看到大白從快死掉的樣子，到現在變成調皮傲嬌，她笑說，「真的很有成就感！從一開始的很兇、皮包骨，到現在會親人，愛找我們撒嬌，這種日子大約持續1個多月，可是知道牠是有人養，又真的會捨不得離開。後來想了很多，覺得大白還是要回到真正的主人身邊，把牠完好無缺的還回去，對牠也是一種幸福吧！」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲貓開窗闖廚房討飯！隔天還帶朋友吃到飽　她傻眼收編發現有主人。（圖／網友Cheryl Chang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲屋主本身也有飼養2隻可愛的三花貓「小楓」和美短貓「米爾」。

▼大白開窗技巧純熟。

更多精彩影音：

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字： 流浪貓討飯闖空門走失貓

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

老鷹誤把小狗當老鼠叼上天　低頭一看發現抓錯人…半空..

搶黃燈嚇到牠！「流氓副駕駛」饋車窗逼視到街尾：給我..

汪用4天融化長輩！　阿公走出喪犬傷痛頻問：何時送來..

狗媽寒夜抱9寶取暖　好心人全撈回家才知道「催淚真相..

他用小花狗「引誘」路邊黑狗　勒死後大吃狗肉滿足私慾

家放「等比例假人」警告：不許拆家！　二哈乖坐不敢動

7個月汪安樂死在同伴屍體中甦醒　獸醫不忍補針求找家

海豚嘴套垃圾張不開…活活被餓死　岸上的屍體讓人不忍..

法鬥淚眼照藏陷阱！點開傳53秒嬌喘聲「嗯哼啊啊～」..

胖嘟嘟蓬毛企鵝腫成3倍大！　網友融化喊：工讀生出來..

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有..

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前.....

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」..

法鬥「嬌喘」討球媽聽了也尷尬 氣音哭聲超害羞.....

調皮主子風火輪式搔癢黑柴　被鼻水噴滿臉網笑翻狂重播

放任比特犬咬死浪浪還冷笑旁觀　飼主是慣犯...曾被..

我不冷啦！　毛小孩：「馬麻我不要穿衣服」

不給你吃！　弟弟：「只有我有你沒有」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點..

三花貓魔性晃「軟Q肉波」被說胖　呆萌臉左右瞧：你是..

汪星人玩跑步機！「厭世臉」單腳滑：這才難不倒我呢～

哈士奇見「訪客」淒厲慘叫　「卡通滑步」奔門口：夭壽..

媽，救我！小虎斑被包成「寶寶生乳捲」　躺床放空懷疑..

小姐～你的肯德基被偷了！樓上住戶目擊「黑狗爽吃炸雞..

基隆比特撕咬浪浪！飼主稱「開門不慎」：當下搭計程車..

聲林「可強」親餵「忍者龜」吃菜菜　笑說：想當爸爸了

手捧狗臉拍美照！換成狼犬秒崩壞臉擠肉　飼主哭：現實..

貓開窗闖屋討飯！隔天還帶朋友吃到飽　她傻眼收編發現..

《聲林》人氣王Gail出任務！　25日快閃東森寵物..

健美汪嚶嚶哭目送主人出門　網見「爆炸性肌肉」全看傻..

輕鬆擺脫造型殘膠　還你柔順秀髮

澳網／大坂直美再見ACE挑戰成功　勝普娃進決賽戰科..

男友看她化妝！開吐槽模式「新買的美妝蛋＝跳蛋」　女..

公務機關電腦禁連陸網　張善政：若業務所需應留路

ＯＸ圖騰現身國衛院草坪！鋤草阿伯「童心乍現」：小叮..

汪星人玩跑步機！「厭世臉」單腳滑：這才難不倒我呢～

有些「輪」走著走著就散了！ 他車開到半路車、輪鬧分..

黃國昌要交棒　時力黨主席選舉改在農曆年後

林心如都愛用！　日本富士通變頻空調提供給消費者舒適..

待業5年渣男狂要錢還拒婚　女友抽中國宅後態度秒變：..

寵物動物熱門新聞

浪柴被狗追求救　他直接載走神救

放比特犬咬死浪浪　冷血飼主竟露..

黑拉拉走失1天　馬上交到新朋友..

雪白龍貓手痠「砸牌罷工」網笑翻

6獅圍攻4小時　長頸鹿竟然打贏

基隆比特咬爆浪浪　動保所帶走了

老鷹把小狗叼上天　低頭看發現抓..

狗狗送主人出門　網見肌肉全看傻

警攔下可疑貨車…車廂驚見800..

女孩緊貼柴哥厚實寬背　畫面暖炸

走丟黃金直奔警車　不找主人只顧..

巨鼠出沒！「水豚身形」悠哉逛街

停路中央拒回家！阿金扯繩要散步

動物園「認養動物」救石虎、穿山..

讀者迴響

熱門新聞

浪柴被狗追求救　他直接載走神救

放比特犬咬死浪浪　冷血飼主竟露..

黑拉拉走失1天　馬上交到新朋友..

雪白龍貓手痠「砸牌罷工」網笑翻

6獅圍攻4小時　長頸鹿竟然打贏

基隆比特咬爆浪浪　動保所帶走了

老鷹把小狗叼上天　低頭看發現抓..

狗狗送主人出門　網見肌肉全看傻

警攔下可疑貨車…車廂驚見800..

女孩緊貼柴哥厚實寬背　畫面暖炸

走丟黃金直奔警車　不找主人只顧..

巨鼠出沒！「水豚身形」悠哉逛街

停路中央拒回家！阿金扯繩要散步

動物園「認養動物」救石虎、穿山..

遇發抖老黑狗　她收編陪走到最後

最新影片

更多

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前...驚見後害羞逃跑

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

法鬥「嬌喘」討球媽聽了也尷尬 氣音哭聲超害羞...網：模仿誰

調皮主子風火輪式搔癢黑柴　被鼻水噴滿臉網笑翻狂重播

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面