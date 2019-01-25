晚餐還沒煮好！浮誇柴露出「嗯～好香」臉：我的雞腿咧..

▲嗶嗶嗶！偵測肉肉達雷啟動中。（圖／網友顏玉卿提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／採訪報導

肉肉雷達偵測中！新北市鶯歌區有隻11個月大的柴犬「林柴柴」，貪吃的牠總是守在餐桌旁監視！這天媽媽明明飯飯還沒煮完，牠就在餐廳上演「浮誇演技」，一臉「好香好香喔～」！媽媽笑說，「你媽還沒煮好欸，聞什麼啦！聞成這樣，你有沒有事啊XD」。

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影片中，柴柴站在桌子旁，頭頭激動的在空中晃來晃去，認真地到處找尋，可愛的小鼻子努力偵探中！媽媽看完當場笑翻，「笑死了～真的很愛演欸XDD，怎麼會聞成這樣。」

▲給本汪吃一口好嗎？



只要有美食的地方，柴柴就會默默出現在旁邊。媽媽笑說，「牠親人又親狗，尤其在陌生人面前心機重，喜歡裝乖愛聽別人稱讚牠可愛。如果家人罵牠不乖，牠就會生氣躲進去，等到大家安慰牠『好棒』，才願意走出來～」

媽媽將柴柴的厲害演技，分享到柴犬社團，吸引上千人按讚。網友紛紛在底下留言「汪：什麼味道都躲不過我的鼻子，（聞～）」、「一直舔嘴巴，想吃想吃」、「長得真可愛」、「香味撲鼻」、「是在找Wifi嗎」、「聞聞～一直找東西的樣子好可愛」、「訊號不好啦」、「太好笑了，那個聞法xdddd」。

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▲柴柴最愛的食物是雞腿。

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