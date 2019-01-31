米克斯饋沙發嚶嚶討食　急到「跺腳」狂吞口水：我也要吃啦！

▲飛飛狂吞口水還焦急到跺腳。（影／網友王仲豪，授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

「我也要吃啦！」米克斯「飛飛」是標準的專業吃貨，任何美食都逃不過牠的「狗鼻子」。這天飛飛把頭饋在沙發上，癡癡地望著番茄，小嘴巴還不斷「嚶嚶叫」來吸引注意，發現家人都無動於衷時，就趕緊卡位在馬麻的腿中間，讓一旁拍攝的爸拔笑說，「到底有多貪吃啊！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲汪：好想吃番茄啊！

影片中可以看到，飛飛把頭饋在沙發上，下一秒就開啟眼神攻勢，不停對別人發射渴望光波，發現馬麻都沒有動作後，就狂吞口水並焦急地跺腳，還發出魔性的嚶嚶叫聲，甚至怕沒人注意到自己，還偷換位置到馬麻面前，像是說，「我在這！」最後，馬麻被汪汪無辜的眼神給打敗，餵了好幾顆番茄給飛飛吃，才讓牠心情好轉，開心地跳來跳去。

▲一直換位置，深怕馬麻沒注意到牠。

有趣的是，平常家人在吃東西時，飛飛都會若無其事的假裝路過，看有沒有人會主動叫牠來吃；有時則會坐在別人的腳邊，期待有食物掉下來，讓爸拔和馬麻逗趣地說，「狗界最貪吃的代表非你莫屬！」

▲汪：是要給我的嘛！

影片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」，許多網友被汪汪無辜的模樣給圈粉，紛紛在底下留言表示，「給人家吃啦」、「好可愛喔」、「整碗都給他吃啦！」、「 最受不了毛孩這種聲音！只好雙手縫上糧食進貢」、「要融化了啦！」、「這招出來了！不給吃真的太過分哈哈」、「我也要吃～」、「好魔性的聲音～忍不住一直按重播XD」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲變成海獅了啦XD！

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