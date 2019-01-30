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鸚鵡好朋友超和諧「分食小米」　你一口我一口最美味！

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寵物小組／綜合報導

戈芬氏鳳頭鸚鵡Timmie（左）與白腹凱克鸚鵡Mango（右），互相用腳抓住食物，你一口我一口地分食小米，有條有理的畫面也讓網友直呼「好可愛」。

Instagram帳號@papagayoslocos分享一則有愛的影片，2隻鸚鵡正在享用一小把小米，牠們卻不會為了食物吵架，Timmie搶先用「啃玉米」的方式吃了一口，之後又換Mango細細品嘗，互相你一口我一口，耐心地等對方吃完才準備吃下一口，感情相當融洽，影片剛釋出就有眾多網友回覆「真的好可愛！」。

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主人目前養了5隻鸚鵡，分別為戈芬氏鳳頭鸚鵡Timmie、白腹凱克鸚鵡Mango、黑頭凱克鸚鵡Echo、折衷鸚鵡Mirage、邁爾氏鸚鵡Griffin，主人經常分享牠們可愛的相片，每隻鸚鵡都相當有特色，已經8歲的Timmie偏好紫色、粉色還有藍色，8歲的Echo則是很愛乾淨，還會模仿主人清掃的樣子，可以說是相當有「人性化」的一面。

 ▲鸚鵡Timmie喜歡粉色，看見粉色的水便盯著不走。（圖／翻攝自instagram／@papagayoslocos）

 ▲鸚鵡Echo愛乾淨，自己偷偷學主人打掃的樣子。（圖／翻攝自Instagram／@papagayoslocos）

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▲鸚鵡Timmie站在主人頭上合影。（圖／翻攝自Instagram／@papagayoslocos）

▲鸚鵡Griffin站在主人身上取暖。（圖／翻攝自Instagram／@papagayoslocos）

主人經常在Instagram上面分享「曬鳥日常」，聰明的鸚鵡們時不時也令主人感到相當頭疼，逗趣的日常分享讓網友看到也忍不住說「可愛到好想養一隻～」。

▲調皮的鸚鵡Griffin掛在主人褲子上。（圖／翻攝自Instagram／@papagayoslocos）

鸚鵡生性聰明、好學人類，因此若想養鸚鵡，平時就應該提供訓練，在固定的時間點提供固定的食物量都是很好的教育方式，也不要使鸚鵡吃得過多，應該以少量多餐做為餵養方針，更不能過度頻繁餵食，以免鸚鵡體內的食物還沒消化完就攝食，可能會引起嗉囊炎的問題。另外，鸚鵡叫聲尖銳，且非常需要陪伴，想飼養一定要評估空間和時間。

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關鍵字： 鸚鵡可愛

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