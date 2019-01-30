今日不拆家！二哈腳踩恰恰跳海帶拳　「謎之舞步」笑翻上千人

▲哈士奇看到主人回家，開心的跳起「謎之舞步」。（圖／翻攝自抖音APP用戶「948146412」）

寵物小組／綜合報導

想不到平常給人傻裡傻氣印樣的哈士奇，居然也會跳舞。抖音APP用戶「948146412」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻總是在拆家的二哈這天看到主人回家，居然開心的用後腿站起身子來，並且腳踩恰恰跳起海帶拳，詭異又逗趣的「謎之舞步」笑翻上千人！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友Kaka LA近日在寵物社團《哈士奇俱樂部》轉貼這段視頻並註解，「新年好，來一起跳起來！」畫面中可以看到，哈士奇見到主人的下秒，立刻站起身體並開始跳起舞來；只見牠前肢揮著海帶拳、後腿前後踩踏的模樣像在跳恰恰，臉上也掛著燦練的笑容，讓人不禁懷疑究竟牠怎麼了？

▲有網友懷疑影片是用倒帶的方式呈現。（圖／翻攝自抖音APP用戶「948146412」）

這段影片陸續被網友們轉貼到各個寵物社團，目前已累積上千個按讚數，許多人看完都在底下紛紛留言說，「哈哈哈牠在幹嘛啦」、「依照我的經驗，應該又拆了什麼東西...」、「這舞步超好笑」、「看看人家的狗，再看看我家這隻，唉」、「麥可傑克森轉世嗎？」不過也有網友懷疑影片是用倒帶的方式呈現。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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