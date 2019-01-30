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小胖貓求罐罐雙手合十虔誠拜　主人吐槽：牠永遠吃不飽

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寵物小組／採訪報導

貪吃貓Honey一偵測到食物就開始搶戲！Honey搶戲有兩步驟，看到「獵物」首先雙掌合十，做出「拜拜」招牌手勢，接著眼神發送「我要吃電波」，討食物模樣相當圈粉。臉書粉絲專頁《Migo是貓？》分享影片後，就有網友在留言區回覆「拜託拜託又來了」，由此可見Honey的貪吃形象多麼讓人印象深刻。

畫面中Honey一看見食物，就合起貓掌開始瘋狂「拜拜」，水汪汪大眼緊盯示意「寶寶覺得餓～」，不過當主人遞出食物牠還來不及撲上去，就被一旁的貓咪「呆萌」和Money攔腰截斷，但是Honey的愛吃天性是不會那麼容易被磨滅的，儘管被晾在一旁，仍堅持不懈繼續「拜拜求罐罐」，才終於「討罐成功」。

▲貓咪Honey雙手合十拜拜。（圖／臉書粉專《Migo是貓？》授權提供）

▲貓咪Honey雙手合十拜拜。（圖／臉書粉專《Migo是貓？》授權提供）

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▲貓咪Honey眼神乾巴巴地盯著主人（圖／臉書粉專《Migo是貓？》授權提供）

▲貓咪Honey眼神乾巴巴地盯著主人（圖／臉書粉專《Migo是貓？》授權提供）

其實Honey也不是第一次發出「拜託」信號了，根據主人描述，Honey生性愛吃，曾經為了要搶蛋黃吃，不小心讓蛋黃掉進另一隻貓咪「小乖」的籠子，「牠在籠外一直跟小乖『拜託』，但是對方不領情，Honey居然跑到籠子上想要打小乖。」Honey對食物相當執著，讓主人忍不住吐槽，「Honey永遠不會飽」。

▲貓咪Honey在平時看到食物都不放過。（圖／臉書粉專《Migo是貓？》授權提供）

▲貓咪Honey在平時看到食物都不放過。（圖／臉書粉專《Migo是貓？》授權提供）

▲Honey（左）明顯肥了一圈，圓嘟嘟得很討人喜愛。（圖／臉書粉專《Migo是貓？》授權提供）

▲貓咪Honey（左）明顯肥了一圈，圓嘟嘟得很討人喜愛。（圖／臉書粉專《Migo是貓？》授權提供）

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