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一到醫院秒靜音！聒噪柴開啟「震動模式」　網笑：被身體出賣

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到醫院秒靜音！聒噪柴開啟震動模式。（圖／翻攝自推特用戶@iguchi 0501）

▲怕打針的柴柴到了醫院超安靜，身體也不停地抖。（圖／翻攝自推特用戶@iguchi 0501） 

寵物小組／綜合報導

打針不只有人類會害怕，其實毛孩們也嚇得半死！日本有隻平常囂張又聒噪的柴柴，這天被主人帶到獸醫院要打疫苗，結果才一進到醫院內，牠便立刻變得安靜又乖巧，看起來是想要強裝鎮定，不過身體自動開啟的「震動模式」卻漏了餡，逗趣又可愛的影片笑翻1.3萬名網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

日本推特用戶@iguchi 0501在19日上傳這段影片並註解，「到家庭醫院接種疫苗。」透過畫面中可以看到，坐在爸拔大腿上的柴柴不停地發抖，看起來相當緊張；只見牠先是慌張的左顧右看，接著看著某一處就定格了，但全身依舊在發抖，即使爸拔用手拍拍安撫也沒效果。

到醫院秒靜音！聒噪柴開啟震動模式。（圖／翻攝自推特用戶@iguchi 0501）

▲柴：嚇死寶寶了～（圖／翻攝自推特用戶@iguchi 0501）

這段影片最近也被台灣狗友們轉貼到各個寵物社團，短時間內就突破了60萬次的觀看次數，許多人看完紛紛留言說，「來電轉成靜音震動」「我肯定抱緊狂摸+臉部磨蹭安慰」「哈哈哈好可愛」「跟我要打針時一樣」「看起來好可憐又好可愛喔」；不過也有網友認為是現場冷氣太大。

其實這隻柴柴每次只要到醫院就會開啟「震動模式」，似乎十分害怕醫生，楚楚可憐的模樣也讓網友們心疼說，「怎麼嚇成這樣」、「快點抱緊處理啦！」、「是個乖巧的狗狗呢，到醫院還切成震動」、「好像可以聽到手機震動的聲音」、「怎麼會這麼可憐又可愛啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 柴柴柴犬打針緊張震動模式醫院

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