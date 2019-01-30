柴柴開飛機耳迎接媽！咬遙控器「嗯哼嗯哼～」　網羞：這聲音有毒

▲看到馬麻回到家，柴柴開心的衝上前迎接。（圖／翻攝自Instagram用戶@ganchi_with_kotetsu）

寵物小組／綜合報導

在毛孩的心目中，主人永遠都是放在第一位置呀！日本有隻可愛的柴柴這天看到馬麻回到家，開心的衝上前去迎接，開著飛機耳的牠嘴裡還咬著一支遙控器，模樣超可愛！只是當牠在被馬麻摸摸時，因為太舒服而無意間發出的聲音，卻讓網友們聽了好害羞，有人更是直呼「這聲音有毒...」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Instagram用戶@ganchi_with_kotetsu前陣子PO出這段影片並註解，「今天回到家裡，受到了好大的歡迎！」畫面中可見，柴柴嘴裡咬著遙控器，坐在地毯上享受著馬麻的摸摸服務；只見牠興奮到打開飛機耳，眼睛也瞇成一條線，而且還不停發出「嗯哼嗯哼～」的撒嬌聲音，看起來非常想念主人。

在 Instagram 查看這則貼文 柴犬こてつ君（@ganchi_with_kotetsu）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 10 日 上午 4:55 張貼

這段可愛的影片上傳沒多久，就被臉書粉專「9GAG Cute」轉貼分享，短時間內就累積了16萬次的觀看次數，許多人看完紛紛留言說，「這聲音聽了快融化了」、「到底是多久沒見到啦！」、「嘴裡咬遙控器是哪招XDD」；不過也有不少人害羞的說，「沒戴耳機在捷運上面看，旁邊的人看了我一眼」、「我媽以為我在看謎片...」、「有毒性阿這聲音」。

其實透過IG@ganchi_with_kotetsu上可以看到，日本柴柴Kotetsu特別愛媽媽，有次牠玩玩具玩到一半，看到爸拔的手接近，立刻露出兇巴巴的表情；此時，一旁傳來馬麻溫柔的聲音，Kotetsu居然瞬間收起兇狠的模樣，接著露出燦爛的微笑，模樣超萌！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲柴柴「看到馬麻 VS 看到把拔」表情大不同。（圖／翻攝自Instagram用戶「ganchi_with_kotetsu」）

在 Instagram 查看這則貼文 柴犬こてつ君（@ganchi_with_kotetsu）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 6 日 下午 9:25 張貼

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