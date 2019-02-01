她撿到5隻孤兒　命中注定「印痕效應」狐狸甘心變寵物

▲撿回來的小狐狸，因為印痕效應，變成這家人的寵物。（圖／翻攝自Facebook／PA Real Life）

寵物小組／綜合報導

印痕效應常見於哺乳類動物和鳥類，當牠們睜開眼時，會把最常見到的動物當成是自己的母親，這樣的效應不只會發生在同類之間，發生在不同物種之間，就會成為很美妙的故事，就像這隻小狐狸和女大生之間一樣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

19歲的英國女大生潔瑪(Gemma Holdway)和家人在一處農場發現5隻小狐狸，寶寶才剛出生2天，在乾草裡依偎著彼此，潔瑪擔心母狐狸如果沒有回來，牠們可能會死，因此帶回家送到獸醫院檢查。

▲狐狸和狗狗，每天都黏在一起，宛如《狐狸與獵犬》真實版。



印痕效應就在此時發生，其中一隻小狐狸睜眼就看見了潔瑪，和他們家養的4隻狗狗，潔瑪說「我完全能理解牠是一隻野生動物，但牠身上已經染上人類的味道，如果回到野外，可能會被其他動物殺死。」於是潔瑪決定留下這隻小狐狸。

其他4隻小狐狸，有一隻睜眼後也出現一樣的狀況，已經無法野放而由善心人士領養，另外3隻則被放回野外，而潔瑪家的小狐狸被取名為Vixey，現在和他們家的其他狗狗處得很棒，每天家裡都充滿溫馨的畫面，這段故事讓外國網友大呼將錯就錯，竟是美麗的相遇。

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▲小狐狸長大後，和家裡的狗狗變成最好的朋友。