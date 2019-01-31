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散步遇喵喵…　粉衣萌妹「直接倒在地上滾」和牠神同步瑜珈

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▲▼散步遇浪貓…小萌娃直接路倒　和牠「神同步做瑜珈」（圖／C.C.的阿姨、媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲C.C.散步遇見浪貓，開心躺在地上找牠玩。（圖／C.C.的媽媽、阿姨提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同０）

實習記者吳美依／採訪報導

鏟屎官果然要從小培養！小女孩「C.C.」這天和家人出門散步，正好遇見一隻橘色浪浪躺在路邊，她一看見最喜歡的貓咪，立刻就地臥倒想要找對方玩耍，不但在地上滾來滾去，動作還數度和毛孩「神同步」，就像是一對「瑜珈好夥伴」，讓在旁拍攝的阿姨笑得發文分享，「媽媽表示崩潰中！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼散步遇浪貓…小萌娃直接路倒　和牠「神同步做瑜珈」（圖／C.C.的阿姨、媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲2個孩子的動作還同步XD

阿姨接受《ETtoday寵物雲》的採訪時說，當時她和母親陪伴小女孩外出走走，「她在那裡滾了10幾分鐘，雖然全家都很愛貓，但阿嬤看到孫女躺在地上還是有點崩潰。」她也提到，由於C.C.從小就和毛孩「短短」一起長大，所以每每在路邊看到喵喵，都會停下來玩一下。

▲▼散步遇浪貓…小萌娃直接路倒　和牠「神同步做瑜珈」（圖／C.C.的阿姨、媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲C.C.從小就已經習慣有「貓家人」陪伴。

▲▼散步遇浪貓…小萌娃直接路倒　和牠「神同步做瑜珈」（圖／C.C.的阿姨、媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貓咪短短也會陪妹妹玩。

▲▼散步遇浪貓…小萌娃直接路倒　和牠「神同步做瑜珈」（圖／C.C.的阿姨、媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲短短和C.C.的姊妹時光。

阿姨提到，當時和家人商量許久，決定領養苦尋不到家的白血貓短短，「我們發現牠和孩子相處得這麼好、脾氣和善，覺得真的很幸運。」她也笑著回憶，「C.C.從出生起就一直擁有毛孩陪伴，平時都會主動幫忙梳毛、餵零食，或是把玩具裝飾在姐姐頭上。」此外，家人總是告訴C.C.要好好對待「短短姐姐」，「覺得小孩跟貓咪一起長大，真的很棒！」

▲▼散步遇浪貓…小萌娃直接路倒　和牠「神同步做瑜珈」（圖／C.C.的阿姨、媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲啾一個～

▲▼散步遇浪貓…小萌娃直接路倒　和牠「神同步做瑜珈」（圖／C.C.的阿姨、媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲好開心～

阿姨將「奴才典範」的照片分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，引起許多網友熱烈迴響，「這兩個是雙胞胎吧，動作都一樣！」、「愛動物的小孩不會變壞～」、「浪浪：哪來一個搶飯碗的？」、「妹妹前世是貓嗎？」、「橘貓：這隻全身粉紅是什麼品種？」也有人突破盲點，「妹妹，這裡是室外啊！你媽衣服洗得很火」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 浪浪小孩米克斯

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