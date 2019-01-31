聖上打字5分鐘「KKK」還有這名字　網笑翻：到底誰啦XD

▲瞳瞳學打字～（影／網友小葆提供）

實習記者吳美依／採訪報導

工讀生快出來！橘色米克斯「瞳瞳」這天逮到機會，就跑到奴才電腦前面「練習打字」，只見牠長押鍵盤，快速輸入一大串英文字母「KKKKK」，看起來就像是在傳送神秘暗號，還指名道姓「賴媽陳錦蓮老夫人」，讓飼主「小葆」當場看傻眼。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲KKKKK……，賴媽陳錦蓮老夫人？（圖／網友小葆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲瞳瞳不但把桌面轉彎90度，還一直想抓住游標。

▲小葆平常使用電腦時，瞳瞳就喜歡賴在附近。

小葆向《ETtoday寵物雲》說到，平時使用電腦時，女兒就常常興致盎然地在旁邊晃來晃去，「牠那天玩了大概5分鐘，不但抓游標抓得很開心，還把桌面整個90度翻轉了，真的很厲害。」她也提到，瞳瞳好相處、愛撒嬌，而且是個好奇寶寶，「牠其實很會吃，但卻怎麼樣也養不胖。」

▲瞳瞳：只准你看本宮！

▲瞳瞳是個愛撒嬌的好奇寶寶。

▲瞳瞳怎麼吃都吃不胖，常常獵捕到蒼蠅、蟑螂等小昆蟲。

小葆說，貓貓身手矯捷，常常成功獵捕到蒼蠅等小昆蟲，「有一次，我起床就在地上看見3隻蟑螂，已經被玩到沒了氣息……。」她也提到，瞳瞳和另外兩隻同伴以前都曾在街頭流浪，收編後產下的寶寶也留在家中，並且全數結紮完畢，現在每隻毛孩都健康又幸福。

▲小葆收編瞳瞳、咪咪和噗噗，也將後來出生的寶寶跟多多留在家裡。

小葆將瞳瞳飆速打字的影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，讓許多網友笑翻留言，「學起來以後要幫你打報告」、「人才，快幫牠報名巨匠！」、「跟母星通訊中……。」、「看起來是有經過專業訓練的秘書，每分鐘可打300字」也有人熱心解密，「連續K，賴媽、陳錦蓮老夫人，有這麼想K她？」、「K對應的注音符號是ㄜ，應該是說牠餓了。奴才還不快呈上罐頭？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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