汪出門亂吠！爸回家要訓話卻變愛的抱抱　媽見「小三神招」傻眼

▲汪犯錯被罵，秒開飛機耳委屈臉求原諒。（圖／粉絲專頁「布布好可愛」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

桃園米克斯汪「阿布」這天出門散步亂吠叫，儘管爸爸制止也不改兇狠態度。回家後，爸爸立刻抓著愛犬準備好好訓誡一番，沒想到阿布竟然手環著他的腰、露出「小三委屈臉」，瞬間讓他心軟罵不下去，最後訓話變成「愛的抱抱」，讓一旁媽咪超傻眼！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲阿布的表情非常有戲。

媽咪向《ETtoday寵物雲》透露，阿布有點神經質，有地域性且看到怪怪的人就會不斷吠叫。當天汪出門亂吠人，因此回家後被爸爸抓著準備「唸經」，沒想到阿布竟不斷磨蹭求原諒，超無辜的表情讓人心軟，最後訓話變成「愛的抱抱」，阿布撒嬌成功！

▲阿布多變的表情也會不小心崩壞。

阿布目前2歲左右，出生在街頭被外婆抱回家，從此展開幸福的狗生！阿布的個性非常活潑愛笑，跟被罵時的樣子差很多，有戲的牠可說是個表情包，讓家中歡笑聲不斷。雖然偶爾有點神經質，但其實很親人，每當跟小朋友一起玩耍時總會露齒大笑，展現開朗的一面。

▲阿布小時候非常會賣萌。

▲阿布喜歡跟親戚小孩一起玩耍。

照片中可以看到，阿布緊緊抱著爸比的腰，露出無比委屈的表情，開著飛機耳的樣子似乎知道自己做錯事，想得到原諒！媽咪將照片上傳至臉書社團「米克斯傳奇」，不少網友看了笑翻留言，「眼神有在懺悔喔不錯！」、「矯情阿～」、「那表情真會演，小三標準無誤」、「媽咪輸慘了」、「Hen會！小三最會的裝無辜」、「這個表情...贏了！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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