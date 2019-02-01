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軍營撈到極品貓！媽嫌「毛口太多」拒養　一看超高顏值秒收編

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▲軍營撈到極品貓！媽嫌「毛口太多」拒養　一看超高顏值秒收編。（圖／網友Jingru Chu提供）

▲Oreo萌萌的睡臉。（圖／網友Jingru Chu提供）

寵物小組／採訪報導

這就是所謂的「人正真好」嗎？網友Jingru Chu日前在營區撿到一隻小貓，無奈家裡已經有2貓2狗，因此媽媽不同意再養。沒想到，媽媽看到小貓的「高顏值」後竟被煞到，就這樣讓小貓取得了「永久居留權」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Jingru Chu受訪時表示，這隻小貓取名為Oreo，目前2個多月大，「牠是我在工作的地方撈到的第2隻貓，本來家裡無法再養，殊不知媽媽被牠的高顏值煞到，最後決定收編。」可愛的Oreo有著很像暹羅貓的毛色，臉部、耳朵和四肢為較深的重點色，還會隨著溫度高低而變換成較淺的顏色和更深的顏色。

▲軍營撈到極品貓！媽嫌「毛口太多」拒養　一看超高顏值秒收編。（圖／網友Jingru Chu提供）

▲Oreo臉部、耳朵和四肢有重點色。（圖／網友Jingru Chu提供）

她回憶撿到第1隻小貓時的情景，那天走在營區，突然聽到圍牆邊的水溝裡有貓叫聲，一看原來是隻虎斑幼貓，「只是那時候家裡已經有2隻貓跟2隻狗，所以媽媽說沒辦法再養，我只好撈起來，幫牠找個好主人。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

後來Jingru Chu又聽同事說，水溝裡好像還有2隻白貓，她便每天都會找時間到附近晃晃，看有沒有機會可以碰上。大概1個禮拜後，果然看到有幼貓出現，她仔細一看，又驚又喜，「原來是個夢幻極品貓阿阿阿阿阿！」於是趕緊展開撈貓任務，不料小貓一直想要咬人，最後她硬著頭皮用外套包住小貓才成功捕獲，「想說被咬就算了，咬了還是得撈啊！」

▲軍營撈到極品貓！媽嫌「毛口太多」拒養　一看超高顏值秒收編。（圖／網友Jingru Chu提供）

▲Oreo到新家變超親人。（圖／網友Jingru Chu提供）

這隻被撈起來的小貓就是Oreo，Jingru Chu開心地說，當時一撈起來馬上就叫弟弟來載貓回家，「Oreo回家之後變得非常的乖，媽媽也說牠超親人超級可愛，她很喜歡。」於是，原本不打算收編新貓的媽媽就這樣同意家裡多一個新成員；而可愛的小Oreo也取得了永久居留權。

▲軍營撈到極品貓！媽嫌「毛口太多」拒養　一看超高顏值秒收編。（圖／網友Jingru Chu提供）

▲Oreo用美貌征服了媽媽的心。（圖／網友Jingru Chu提供）

＊ETtoday寵物雲小叮嚀：每隻毛孩都獨一無二，只要有愛就會是最美的！不過，飼養寵物需要付出許多時間、金錢，擔起照顧一個孩子般的重任，千萬不要只是因為牠們長得可愛，就一時衝動決定飼養喔！讓我們一起響應「領養不棄養」！

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關鍵字： 收編領養暹羅貓

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