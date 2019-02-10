從越南餐廳救下鴨仔蛋…幾周後破殼「金鴨母」　她每天爽吃鴨蛋

▲比比特差點淪為老饕口中的鴨仔蛋，獲救孵化每天過著超爽鴨生。（圖／翻攝自IG／daily_daisy_duck）

寵物小組／綜合報導

鴨仔蛋就是將鴨蛋內部已經成型為小鴨，但未完全孵化的鴨蛋直接水煮的料理，在越南和菲律賓都是非常受歡迎的料理。兩年前，馬來西亞39歲女子艾瑞卡（Erica Lim）在一家越南餐廳看到鴨仔蛋，因不忍而買下了一顆受精的鴨蛋，開啟了一段特別的寵物情緣。

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在好奇心驅使之下，艾瑞卡用保麗龍箱子製作了臨時的孵化器，把買回來的鴨蛋放進去，令她驚訝的是，兩周後，一隻可愛的小鴨子出生了，艾瑞卡立刻愛上了這個可愛的小生命，為牠取名比比特（Bibit）。

▲誰也沒想到，一顆從餐廳救下的鴨仔蛋，會變成這麼可愛的寵物。



艾瑞卡說，「比比特是一個非常可愛的伙伴，牠喜歡和我待在一起，無論我走到哪裡都跟著我。牠也和我家的老狗相處得很好，牠們是最好的朋友。」不令人意外的是，比比特很喜歡玩水，常常偷溜進浴室戲水，最令艾瑞卡驚喜的是，比比特滿8個月後開始下蛋，每過25小時就會生一顆蛋，其中還有許多是雙黃蛋。

眼見艾瑞卡養了這麼特別的寵物，許多人都很好奇比比特的日常，於是艾瑞卡也開始分享她和比比生活的點點滴滴，甚至還幫助因此也想養鴨子的鄰居孵化另顆鴨仔蛋。艾瑞卡說，「鴨子是很棒的伴侶，我希望更多人意識到養鴨當寵物是多麼有趣。」

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▲比比特滿8個月後，就開始下蛋。

▲艾瑞卡喜歡追劇，比比特就在旁邊乖乖陪著主人。