比特犬聞出瓦斯味「破門帶警回家」　留滿牆帶血抓痕救下主人

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國際中心／綜合報導

美國紐約州一隻11歲的比特犬薩迪（Sadie）6日發現家中瓦斯外洩，女主人和4歲的小主人剛好都不在家，牠機警想辦法破門逃出，沿路不停向路人「求救」，最後總算成功把警察帶回家，這才解除危機。警方表示，如果飼主返家後沒有察覺，很有可能就會喪命。

綜合外媒報導，女主人科斯特洛（Serena Costello）提到，她與女兒、11歲的母犬薩迪一起住在紐約州威斯特徹斯特郡（Westchester County），6日當天母女倆正好不在家，平時為了防止狗狗在無人看管的情況下跑出去，還在門前放了一根木棍阻擋，沒想到牠為了「求救」，還是想辦法破門而出，木門和牆邊到處都是抓痕和血漬，讓她看了相當心疼。

▲機警的薩迪發現家中瓦斯外洩，趕忙跑到街上向路人求救。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

警方提到，薩迪跑到街上後一直大聲吠叫，只要有人路過就會主動靠近，後來警員到場想制止，沒想到牠竟然帶著人一路跑過好幾條街回家，一開始以為是單純的惡作劇，直到聞到地下室傳來濃濃的瓦斯味才發現不對勁。

原本警方打算對飼主科斯特洛開罰，算是警告她不該放任寵物跑到街上騷擾路人，後來釐清薩迪只是護主心切，畢竟如果主人返家沒有注意到瓦斯外洩，很有可能會造成死傷，於是主動改為不罰，還半開玩笑地說，如果以後需要招募警犬，一定會優先考慮薩迪。