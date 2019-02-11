ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

比特犬聞出瓦斯味「破門帶警回家」　留滿牆帶血抓痕救下主人

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

國際中心／綜合報導

美國紐約州一隻11歲的比特犬薩迪（Sadie）6日發現家中瓦斯外洩，女主人和4歲的小主人剛好都不在家，牠機警想辦法破門逃出，沿路不停向路人「求救」，最後總算成功把警察帶回家，這才解除危機。警方表示，如果飼主返家後沒有察覺，很有可能就會喪命。

綜合外媒報導，女主人科斯特洛（Serena Costello）提到，她與女兒、11歲的母犬薩迪一起住在紐約州威斯特徹斯特郡（Westchester County），6日當天母女倆正好不在家，平時為了防止狗狗在無人看管的情況下跑出去，還在門前放了一根木棍阻擋，沒想到牠為了「求救」，還是想辦法破門而出，木門和牆邊到處都是抓痕和血漬，讓她看了相當心疼。

比特犬,狗,pit bulls （圖／達志／示意圖）

▲機警的薩迪發現家中瓦斯外洩，趕忙跑到街上向路人求救。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

警方提到，薩迪跑到街上後一直大聲吠叫，只要有人路過就會主動靠近，後來警員到場想制止，沒想到牠竟然帶著人一路跑過好幾條街回家，一開始以為是單純的惡作劇，直到聞到地下室傳來濃濃的瓦斯味才發現不對勁。

原本警方打算對飼主科斯特洛開罰，算是警告她不該放任寵物跑到街上騷擾路人，後來釐清薩迪只是護主心切，畢竟如果主人返家沒有注意到瓦斯外洩，很有可能會造成死傷，於是主動改為不罰，還半開玩笑地說，如果以後需要招募警犬，一定會優先考慮薩迪。

關鍵字： 美國汪星人比特犬北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

陌生人偷門口包裹遭顧家狗狂追　主人開箱笑歪：小偷看..

頭胎難產48小時！　新加坡長頸鹿明星「露西」剖腹母..

創意慶祝情人節　動物園募集「前任的名字」為最毒蛇命..

英國黑猩猩搬到德國遭霸凌　被扯手、圍毆…耳朵破一角

貓咪雪地凍僵大哭！　神隊友拖回狗屋「讓床取暖」：你..

從越南餐廳救下鴨仔蛋…幾周後破殼「金鴨母」　她每天..

高雄魚塭傳哀嚎聲！志工挖1.5公尺地洞　趴地拉出「..

直播虐狗「抹芥末、電擊灌酒」！　他被貴賓咬兩口：不..

陌生人偷門口包裹遭顧家狗狂追　主人開箱笑歪：小偷看..

拍友人餵狗喝酒　白紀亞怒回：狗只能喝一兩口酒，當然..

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：..

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎..

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：..

魚塭傳哀號！志工挖1.5公尺地洞　趴地半身鑽入拉出..

3道具讓貓咪廢毛→貓毛氈　戳戳揉揉變身奴才專屬耳環

姐姐手插鸚鵡「嘎姿窩」去寒　抹茶變身最天然、恆溫暖..

頭過身就過！解析貓鬍鬚5種功能　網點名阿瑪：這項牠..

狗狗跌落12m冰隙困8hr...　奇蹟獲救主人淚崩..

爸爸顧上網沒給點心　柴按鈴討債：別逼我用刑！

玄鳳站餅乾盒熱情跳踢踏舞　表演不忘繞場一圈照顧粉絲

玄鳳站餅乾盒舞台秀最速腳　53秒「魔性踢踏」繞場顧..

零下32度凍傷！聰明貓到消防局「敲窗求收留」　幸運..

影／「會唱的才是我的狗！」飼主要求播歌　走失二哈3..

永安魚塭土堆傳狗狗哭聲　鑿洞1小時趴地救出5驚慌幼..

小虎斑假動作玩魚餌...下秒「神力回彈」胖橘貓　網..

餵棕熊吃蘋果卻誤扔「蘋果手機」！　網笑：今年最貴一..

毛小孩的僕人請注意！施打狂犬病疫苗　今年戴「紅色」..

奴才眼鏡被咬壞質問4汪：認錯就給火腿腸　吉娃娃秒站..

比特犬聞出瓦斯味「破門帶警回家」　留滿牆帶血抓痕救..

髒臉浪浪感染「左眼快爆出」　收編後變「粉嫩小鮮肉」

加盟火箭獲重生　法瑞德：我又像半獸人了

憂國民黨初選捲入賄選風暴　羅智強：2020必敗無疑..

12歲蹺家廟宇學雕刻　為神明服務的大師蔡楊吉：做到..

蔡英文：兩岸互動不該被政治框架、前提限制！責任也非..

期交所新春團拜　許虞哲拚「金豬年」2大目標力推期貨..

判決差太多？許宗力：開放「量刑建議趨勢系統」　法官..

南韓第一人！防彈少年團站上葛萊美舞台　RM承諾：我..

顏永烈大兒子「肚子痛到在床上滾」大病後變一個人：靈..

玄鳳站餅乾盒舞台秀最速腳　53秒「魔性踢踏」繞場顧..

工程師帶三稚子成街頭藝人　「14隻腳樂團」5歲團員..

寵物動物熱門新聞

困1.5公尺地洞哀號　動保救5..

直播抹芥末、灌酒虐狗！他被咬就..

偷包裹遭狗狂追　主人開箱卻笑歪

拍友人餵狗喝酒　白紀亞挨轟怒回

小白鷺踩「神級+9坐騎」網笑翻..

忠犬遇匪護主　利刃插頭奇蹟存活

靈感來自園區浪浪　全台最大貓咪..

貓咪凍僵大哭　牠拖回狗屋幫取暖

奶汪插管30天救活　3年後長成..

小白狗睡一覺變柯基　「咖啡色屁..

薩摩耶「搶趴櫃台點餐」4汪互擠

偷吃蛋糕狂嘔！　獵犬肝衰竭身亡

女抱「一大坨肉」睡　網細看嚇到

阿柴對準爸手心要求「保溫蛋蛋」

讀者迴響

熱門新聞

困1.5公尺地洞哀號　動保救5..

直播抹芥末、灌酒虐狗！他被咬就..

偷包裹遭狗狂追　主人開箱卻笑歪

拍友人餵狗喝酒　白紀亞挨轟怒回

小白鷺踩「神級+9坐騎」網笑翻..

忠犬遇匪護主　利刃插頭奇蹟存活

靈感來自園區浪浪　全台最大貓咪..

貓咪凍僵大哭　牠拖回狗屋幫取暖

奶汪插管30天救活　3年後長成..

小白狗睡一覺變柯基　「咖啡色屁..

薩摩耶「搶趴櫃台點餐」4汪互擠

偷吃蛋糕狂嘔！　獵犬肝衰竭身亡

女抱「一大坨肉」睡　網細看嚇到

阿柴對準爸手心要求「保溫蛋蛋」

美白貓路遇前男友氣到低吼哈氣

最新影片

更多

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：94要擠你們中間！

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

魚塭傳哀號！志工挖1.5公尺地洞　趴地半身鑽入拉出5脫水幼犬

3道具讓貓咪廢毛→貓毛氈　戳戳揉揉變身奴才專屬耳環

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面