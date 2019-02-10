創意慶祝情人節　動物園募集「前任的名字」為最毒蛇命名

▲棕蛇是澳洲特有種，也是世界上最毒的蛇之一。（圖／翻攝自Facebook／WILD LIFE Sydney Zoo）

寵物小組／綜合報導

一年一度的西洋情人節又要來臨，如果此刻你仍對前任情人心存怨念，這可能會是你化怨念為積極向上動力的好機會，位於澳洲雪梨的動物園「WILD LIFE Sydney Zoo」在情人節舉辦了一個命名活動，要為一條毒蛇命名，條件卻是「前任情人的名字」。

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要被命名的蛇是「棕蛇」（brown snake）、又稱為「擬眼鏡蛇」，是澳洲的本土特有種，即使是幼蛇亦具有足夠毒素殺死人類，其中一種東部擬眼鏡蛇（Pseudonaja textilis）是世界上第二毒的陸棲蛇類。這家動物園徵求命名的規則相當簡單，只要填寫報名表，提供前任的名字、以及他（或她）之所以該被用來命名一條毒蛇的原因，並捐贈約22元台幣給野生動物保護基金，就有機會獲選。

這家動物園總經理表示，「我們希望可以讓那些被愛情傷過的人，有機會可以紀念自己的前任，如果獲選還會提供來看這隻蛇的免費門票。」這隻毒蛇的命名徵求將在2月14日前截止，並將由動物園的爬行動物團隊選出，在情人節當天公布。

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