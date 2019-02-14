呆萌柴與傲嬌橘「神同步3連跳」　網驚：連呼吸都一樣吧

▲柴柴「Marco」與傲嬌橘「Paisen」一同玩樂。（圖／翻攝自Instagram@ikuko195goto）

寵物小組／綜合報導

愛玩的柴柴竟然連「鄰居的貓」都能混熟！日本這隻名叫Marco的柴柴這天在玻璃門前看到鄰居小橘貓Paisen，牠先是搖搖尾巴，停頓幾秒後突然連續起跳，沒想到對方也超有默契地「神同步」，讓主人相當佩服！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

在 Instagram 查看這則貼文 Maruko_Ikuko（@ikuko195goto）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 15 日 上午 2:12 張貼

▲Marco過度熱情有時會受到冷漠對待。

Marco平時就很喜歡主動找朋友Paisen玩，但有時候牠太熱情，反而讓傲嬌橘喵反感，不管牠再怎麼抓自家玻璃或大聲吠叫「討關注」，總是一直吃閉門羹。不過，這一天Paisen竟然自己找上門來，Marco見了便興奮地狂搖尾巴，接著雙方就同步起跳3次，過程中完全沒有偷打PASS。

柴柴和橘貓默契十足的跳躍過程也被馬麻錄下來，分享到Instagram帳號@ikuko195goto上。網友們看了紛紛留言，「這影片證明了Marco是一隻大貓」、「太神奇了！可愛又搞笑」、「完美神同步！」

在 Instagram 查看這則貼文 Maruko_Ikuko（@ikuko195goto）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 7 日 上午 3:34 張貼

▲柴柴「Marco」與傲嬌橘「Paisen」的神同步起跳。

喜歡關注萌柴Marco的網友，大多也是高冷橘喵Paisen的粉絲，因為飼主經常分享2隻療癒的日常。Marco個性活潑開朗，就算隔著一道玻璃還是能跟Paisen交朋友，2隻汪喵一來一往的趣味互動十分獲得關注，飼主每久久分享一次牠們的影片，都有不少網友回覆，「終於又看到可愛療癒的2隻～」、「Paisen要常來玩喔」。

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在 Instagram 查看這則貼文 Maruko_Ikuko（@ikuko195goto）分享的貼文 於 PDT 2017 年 9月 月 18 日 下午 6:03 張貼

▲汪喵一開始很不熟，但熱情的Marco最後和Paisen成為朋友。

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