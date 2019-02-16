遲鈍毛孩用臉接娃娃　雙耳遮眼被慘K留下「驚愕表情包..

▲狗狗「Henry」經典漏接畫面。（圖／翻攝自Instagram@golden_wiener）

寵物小組／綜合報導

到底要不要讓我接住嘛！不到4個月大的黃金獵犬「Henry」這天在玩你拋我接時，不僅漏接娃娃，還往後跌倒。壞心的把拔錄到這段出糗畫面後，故意將影片用慢速播放，並放到Instagram上和網友分享，讓人笑翻。

畫面中，Henry專注盯著主人手中的「鴨娃娃」，但因不熟練所以起跳太慢，雖張大嘴巴卻沒成功咬到目標，反而像是直接把臉撲向娃娃；接著，牠被掉落的小鴨狠K肚肚並露出驚訝表情，以2耳遮眼的姿勢往後慘摔在地。由於影片慢速重播的關係，讓Henry出糗的樣子又更加滑稽了，網友們看了紛紛笑說，「太壞啦，有時根本沒朝嘴巴丟嘛～哈哈」、「可憐又可愛的小寶貝」。

在 Instagram 查看這則貼文 Golden Wiener（@golden_wiener）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 21 日 上午 9:12 張貼

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有趣的是，幾天後Henry再次挑戰拋接，敵人當然又是囂張的「小鴨子」，只見牠這次敏捷地向上跳躍，不僅成功接住玩具，還能神氣的後腳落地。把拔將這則「爆炸性新聞」po上網，粉絲們目睹Henry的進步都大力稱讚，「好帥氣！」、「終於成功接住。」、「搞定鴨鴨了～」。

在 Instagram 查看這則貼文 Golden Wiener（@golden_wiener）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 25 日 上午 7:57 張貼

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