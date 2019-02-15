歐告挖土好盡興　2汪幫把風卻被「沙塵暴洗臉」網笑噴

▲歐告爽挖土，2狗被土洗臉。（圖／臉書粉專「三花養老院」授權提供，下同）



實習記者陳靜／採訪報導

這才是所謂的「吃土」！屏東這隻黑狗「豬豬」是個無時無刻精力充沛的挖土汪，每當出門散步看到土堆，就會忍不住上前挖個兩下代表「到此一遊」，這天另外2汪「米米」與「阿金」乖乖地站在一旁把風，等待老么豬豬挖好挖滿，沒想到卻遭到「沙塵暴洗臉」，所有砂土全部飛向2汪臉上，讓馬麻看了也忍不住笑噴！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

愛挖土成痴的豬豬讓媽媽笑稱牠根本是「土控豬」，只要散步進入土堆區，全家人都會知道必須停下來等牠挖土，就連過年返鄉也堅持要在台南挖一下才行。不過平常默默等待的汪汪們，這天卻不幸站錯位置，導致待在搖滾區的牠們吃土吃好吃滿，但豬豬似乎卻一點也沒發現異狀。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲歐告：偶就是挖土達人啦～

▲米米的臉上全都是砂土XD

影片上傳至臉書粉絲專頁「三花養老院」後，網友看了全笑翻表示，「米阿姨掃到颱風尾」、「怎麼被流彈掃射到」、「路人們比較好笑」、「你們不要笑，等我挖到寶藏，你們就知道了！」、「可以帶阿豬去打工，童工開挖鑿土」、「好想邀請牠來我家田裡翻土」、「我可以帶豬去海邊挖蛤仔嗎？」、「比挖土機還厲害」、「正港北目嬰仔」、「觀眾被沙土洗臉了」、「把他給我埋了！」

▲「土控豬」不論到哪都要挖一下到此一遊。

▼影片為臉書粉專「三花養老院」授權提供

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