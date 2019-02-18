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愛貓走失5年…她搬家後只能放棄希望　卻因重要小事奇蹟團圓

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（圖／翻攝自Facebook／RSPCA）

▲看到走失5年的愛貓終於回到懷抱，瑞秋非常感動。（圖／翻攝自Facebook／RSPCA）

寵物小組／綜合報導

通常貓咪走失，能找回來的機率比狗走失低很多，但最近美國有一隻貓咪已經走丟5年，最後奇蹟回到主人身邊，關鍵就在於牠身上那個小小的晶片。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

幸運的英國貓咪飼主瑞秋(Rachel Beecroft)2012年時，透過動物保護機構RSPCA認養了黑白姊妹花露西(Lucy)、洛蒂(Lottie)，但快樂的時光到了2014年戛然而止，露西趁著大門打開的時候衝了出去，瑞秋立刻在附近四處搜索，廣發海報傳單卻始終沒有牠的消息。

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（圖／翻攝自Facebook／RSPCA）

▲露西身上有晶片，經過5年才終於找到回家的路。

瑞秋用盡一切努力仍一無所獲，她以為露西出車禍了，可能一輩子都不會回來，2017年她只能放棄希望、搬離這個傷心地。令瑞秋意外的奇蹟卻在最近發生，她接到RSPCA的電話，得知他們找到露西了，而且牠健康到不行！

一看到露西，瑞秋立刻抱住牠，這才解謎，原來露西一直沒有離開那個社區，也在等待瑞秋找到牠，但附近的愛貓人士以為牠是流浪貓，直到最近送到RSPCA掃到晶片，才知道牠有主人，足可證明植入晶片雖然只是小小動作，但卻是貓咪走丟5年後還能回家的大大關鍵。

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（圖／翻攝自Facebook／RSPCA）

▲露西總算能跟心愛的主人，還有貓姊妹團圓。

關鍵字： 英國貓咪喵星人走失走丟晶片

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