通勤路上逃獄！短腿基想爬出車卻卡住QQ：我不要上班..

▲柯基想蹺班卻因短腿卡住失敗。（圖／臉書粉專「Corgi & The Gang Pet Cafe」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

老闆，本基今天想請假一天！馬來西亞柯基「Coty」這天一如往常和夥伴們一起乘車到咖啡廳上班，全車上的汪汪們都乖乖地坐著，唯獨Coty一心想要逃獄，不斷想往後車廂偷爬出去，沒想到下秒卻因為牠的小短腿卡住而動彈不得，上不去也下不來的一幕被媽媽目睹，就此蹺班失敗。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

馬來西亞咖啡廳粉絲專頁「Corgi & The Gang Pet Cafe」PO出這則影片，馬麻甚至逗趣註解表示，「小朋友，講幾次座巴士要坐好好，喂，最後面那個同學，你第幾班的？明天叫你媽媽來見我。」滿車的汪星人就像是學校校車的景象一樣，一個個都安靜地坐在自己的位置上，永遠只有Coty坐不住到處亂跑。

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▲Coty在車上總是坐不住狂看窗外。

▲Coty：這陽光好舒服啊～

活潑好動的Coty平時在店裡就是最調皮的汪汪，親人的牠只要看到客人示好摸摸，就會馬上黏著對方不放，上班時間非常盡責玩好玩滿，同時牠也是個笑容王子，幾乎時時刻刻都保持一張甜美笑臉，因此牠也是店裡最受歡迎的小明星，不過媽媽也笑說，Coty只要一下班回到家，就會馬上電力全失，累得「像條狗」。

▲Coty只要一下班回家就會累得「像條狗」。

影片上傳至臉書社團「柯基會社」後，網友們看了全都被萌翻表示，「爬牆的同學，耳朵好可愛」、「好像幼稚園校車」、「那個基腿」、「短腿班的......」、「很想幫牠推一下」、「我媽是校長。。你直接去校長室找就可以了」、「絕對是柯基！ 腿在那邊划啊划一秒穿幫！」、「真是太可愛了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Coty非常愛笑，被媽咪稱為「笑容王子」。

▲汪：今天要陪我玩嗎？

▼影片為臉書粉專「Corgi & The Gang Pet Cafe」授權提供。

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