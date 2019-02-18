收容所甩貓踩尾影片被瘋傳！　彰化動防所：時間壓力無法麻醉

▲動保員用捕犬桿將貓高舉空中再放置地板，踩住尾巴固定，準備施打疫苗。（圖／翻攝自翻攝自貓咪也瘋狂俱樂部）

寵物小組／採訪報導

彰化員林動物收容所將浪貓移出籠子施打疫苗，過程中高舉捕犬桿將貓咪吊起，放置地板踩尾壓制，影片在網路上瘋傳，粗魯的行為引起網友撻伐，台灣動物緊急救援小組也接獲投訴，公開表達不滿。彰化縣動物防疫所長今日出面回應，由於畜主臨時改口要一次帶走19隻貓咪，時間與空間的壓力下無法麻醉，只能用最快的速度作業，後續將會再與人員溝通並改善。

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從去年的影片中可以看到，員林收容所的工作人員用捕犬桿壓制貓咪，甚至有甩動、壓制並踩住尾巴及身體的動作，粗魯拉扯讓人看了於心不忍。2分多鐘的影片在網路上引起熱烈討論，許多人怒批，捕捉貓咪的手法不人道，部分網友甚至湧入志工經營的收容所粉專留言抗議。

時隔1日，彰化縣動物防疫所長董孟治出面回應，當時和領養貓咪的畜主原定2018年11月3日簽署文件，先將小貓領養出去，等到5日再接回剩下的貓隻，「對方3日來說，要把貓送到屏東治療，想要一次帶走19隻。」由於事發突然，根本來不及幫貓禁食禁水。

無法施打麻醉和鎮靜劑，加上當日值班的只有一名獸醫，人力極度不足的情況之下，加上浪貓改變環境容易緊張，動保員只能用最快的速度幫7隻貓施打疫苗，獸醫也因此被抓傷，血流不止。至於抓貓方式被批評太粗魯，董孟治也提到，後續會和動保員進行溝通，改善捕捉方式。

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▲貓咪從員林運送到屏東交由愛媽協助安置送養。（圖／黃小姐提供）

拍攝影片的黃小姐（非影片原PO）表示，當天原本要親自幫忙貓咪移籠，但被影片中的大哥阻止，「接著他們開始用捕犬桿控制貓咪出籠、打疫苗，我有阻止他們用這樣的方式，但是無效。」當時洪姓獸醫執針，右手小指已經血流不止暫停，另一位醫師考量到人貓都承受很大的傷害，建議終止領出手續，但是愛媽和司機溝通後考量到車程與醫療的急迫性，還是繼續為另外4隻貓施打疫苗。

最後19隻貓咪都被接出，順利送到屏東陳姓愛媽家中醫療、結紮、送養，而12隻幼貓因為年紀太小，在上級主管的同意下以緊急救援先帶出醫療，後續由愛媽帶去打疫苗後再回報員林收容所。目前12隻幼貓已經全部送養，成貓送養了3隻，還包括一隻被捕獸鋏夾傷三腳貓，剩下4隻貓咪還在等待領養。

黃小姐提到，她在私人群組裡分享這段影片，和其他愛媽討論該怎麼幫忙員林收容所改進，也想求助政府由上而下改變收容所的環境和收容方式，但是遲遲未果。當時沒有公開影片是擔心自己力量薄弱，加上影片只是片段，很難說明前因後過，也擔心民眾不斷客訴增加動保員壓力，在照顧動物上情緒也會較不佳，另外她也不希望影片中的人受到公審，轉而對她有不好的作為。





▲員林收容所救出12隻幼貓全數送養成功。（圖／黃小姐提供）