白柴逛寵物店好嗨　甜笑趴櫥窗「觀賞小動物」：好想養

▲白柴：馬麻可以帶一隻回家嗎？（圖／翻攝自IG@cocoinu，下同）
寵物小組／綜合報導
原來毛孩也像小朋友一樣，看到小動物就會一秒失心瘋！日本這隻白柴「Coco（ココ）」經常和家人一起來到寵物店逛逛，沒想到牠一看到櫥窗裡的小動物，便興奮地撲上去和對方打招呼，甚至直接坐在原地不肯走，呆呆地露出甜美笑容望著主人，彷彿像在和爸媽說著，「可以養一隻嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）
日本IG@cocoinu經常PO出好奇寶寶Coco的超萌日常，每當主人帶牠來到寵物店，牠就會趴在櫥窗前盯著毛茸茸的小動物，視線一秒都不肯離開，偶爾還會激動地撲上去，就像是想立馬把箱裡的動物救出來一樣，超療癒的笑容與舉動讓網友全融化，狂讚牠是個愛護小動物的毛寶貝！
影片上傳至IG後，網友紛紛留言笑回，「喜歡動物的柴柴！」、「Coco好興奮喔超級可愛」、「牠是不是想要一個弟弟或妹妹」、「充滿好奇心的Coco」、「太可愛了」、「想帶一隻回家」、「好可愛完全療癒～」、「可可也喜歡寵物店」、「牠真的好開心喔」、「近期最愛景點」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）
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