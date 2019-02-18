手賤貓翻倒飼料罐逼放飯！　貓奴「1分鐘扶正8次」拳頭硬了

▲麻里愛伸手把飼料罐連續推倒8次。（圖／比比酥貓中途粉專提供，下同）



寵物小組／採訪報導

「關於虎斑貓這種生物...」淡水一名飼主分享一段崩潰影片，內容中是家裡的愛貓「麻里愛」跳到餐桌上連續推倒同一瓶罐子，不管扶正幾次，牠就是要伸出那雙萬惡的小手手，露出超欠揍的表情繼續弄倒，彷彿在說「欸，快點餵我吃乾乾啊」，短短1分鐘就翻倒8次，瞬間讓貓奴爸拳頭硬了！

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▲比比酥貓中途目前照顧的貓咪共有20隻。



飼主本身是「比比酥貓中途」的創辦人，總共中途20隻貓，平常負責餵奶給每一隻小奶貓，幫忙中途流浪動物已經長達8年的時間。麻里愛是他名下飼養的公貓，平常個性活潑又貪吃，由於平常都是以貓咪鮮食為主，有時候牠想吃乾飼料就會開始翻罐子，「因為那瓶裡有裝飼料，但飼料不常給吃，牠想吃就會一直弄倒」，非常聰明，其他貓咪都不會。

這段逗趣又欠揍的影片分享到貓咪社團後，許多網友紛紛留言說，「這證明了貓是個G8的生物」、「如果沒放肚子下面，應該可以玩一整個下午～」、「喵：奴才講不聽！人類這生物齁」、「我家虎斑貓也是...飼料一定要在牠的碗裡才願意吃！如果放在其他地方就不吃，會一直痴痴地坐在自己的碗前面等著」、「我家虎斑是把我反鎖在家外面，裡面鎖了外面不管怎麼樣都打不開的鎖，害我只能借鄰居家窗戶爬回家。順帶一提我住3樓」。

嗯⋯⋯ 由比比酥貓中途發佈於 2019年1月29日 星期二

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