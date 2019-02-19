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驚奇法鬥「貼牆微蹲」上廁所！拉出超高立體便　驚艷大批網友

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▲驚奇法鬥「貼牆微蹲」上廁所！拉出超高立體便便，驚艷大批網友。（圖／網友賴葵兒提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲驚奇的小法鬥「肥腸」。（圖／網友賴葵兒提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／採訪報導

太神奇啦～竟然有狗狗這樣上廁所！新北市新莊區的7個月大黑色法鬥「肥腸」，上廁所的樣子非常逗趣，竟然會「站著拉」！奇妙的姿勢被媽媽給錄下，上傳到《有點毛毛的》社團，網友看完直呼「太狂啦～」。

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從影片中可見，繫著圍巾的肥腸，雙手貼著牆壁，後腳微蹲，頭頭往上看，正在努力地擠出便便中！只見牠很厲害，大的排泄物可以向上交疊，形成立體模樣，而且小後腿都不會痠，也沒有踩到便便、零失誤。

▲驚奇法鬥「貼牆微蹲」上廁所！拉出超高立體便便，驚艷大批網友。（圖／網友賴葵兒提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲肥腸：這樣便便最舒服！

媽媽看完當場笑說，「覺得這個姿勢是會比較順嗎？」，同時也提到，肥腸從小就這樣便便，連在外面也是。至於年紀還小的肥腸，每次出門散步，遇到可愛的小動物，就會好奇追過去，非常活撥與好動。

▲驚奇法鬥「貼牆微蹲」上廁所！拉出超高立體便便，驚艷大批網友。（圖／網友賴葵兒提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲肥腸的招牌睡覺姿勢。

許多網友看完驚奇的肥腸，紛紛在短片下面留言，「太厲害了啦」、「這太奇葩了」、「奇才欸」、「好棒欸站著大便」、「很乖啊！這樣上廁所好整理」、「超強欸...立體大便法」、「這樣比較順暢啦」、「大個便便真辛苦」。

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關鍵字： 法鬥上廁所便便站著上廁所寵物

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