超喜歡洗澡！呆萌臘腸站浴缸旁...光速搖尾「哭哭」催促

▲娜拉：媽媽快點讓我進去洗澡啦！（圖／網友廖卉米提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／綜合報導

這大概是全世界最愛洗澡的汪！桃園網友廖卉米飼養的11歲臘腸狗「娜拉」非常喜歡洗澡，每次看到媽媽在準備洗澡用品，就會興奮地跑去浴缸旁邊等等，瘋狂搖著尾巴，發出可憐嗚嗚聲催促，暗示媽媽動作快一點啦！

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從短片中可見，娜拉情緒高昂，光速搖尾巴，趴在浴缸邊邊看著裡面的熱水。無奈腿腿太短，根本跳不進去，只好一直哭、一直哭。媽媽當時手忙腳亂，一邊整理毛巾用品，一邊抓另外2隻臘腸狗進來，用很無奈的語氣安撫著娜拉，「好啦～再五分鐘！好我知道了我知道了，快下來，好等等啦，等一下就洗澡了！」。

▲（媽媽平常有注意不讓臘腸站太久。）

飼主廖卉米家中共養3隻小寶貝，其中就屬娜拉熱愛洗澎澎一事。她笑說，「我大多都自己幫孩子洗，我會燉中藥藥浴！每次還在放水，娜拉就非常激動吵著要洗澡！而且娜拉都泡非常久，會自己踏水水，完全不想起來。」

▲娜拉都泡中藥藥浴，皮膚漸漸變好，此事也令媽媽很有成就感！

▲以前皮膚比較不好的樣子。



三隻臘腸狗都是媽媽「認養而來」，媽媽說，「我三隻都是接別人不想養的，本來只有黑色四目米魯，但我覺得牠一隻在家太無聊，所以看到有人送養娜拉才接手。」

▲三隻臘腸汪一起泡澡。

媽媽將娜拉催促洗澡的短片分享到寵物臉書，大家看完笑翻「超可愛」、「很少看到有這麼愛洗澡的毛孩」，同時也有許多人被「光速搖擺的尾巴」給吸引。「那個尾巴也搖的太可愛」、「牠的尾巴搖到一個光速」、「是不是快要起飛啦」、「尾巴裝電池」。

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▲大家感情超好～窩在一起睡覺。



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