喵書僮90度歪頭學寫字　上萬網看到「跟著彎」：落枕啦～

▲麻糬當書僮，認真到歪頭。（影／麻糬媽咪提供）

實習記者吳美依／採訪報導

虎斑米克斯「麻糬」看到媽咪埋頭苦幹，不知道在研究什麼，便跑過去湊熱鬧，沒想到立刻被那枝「銀色原子筆」深深吸引，只見牠表情困惑，一會兒看看紙上字跡，一會兒看看筆身在空中揮舞，就像在問，「奴才到底在幹麻呀～」認真得連頭都歪了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲麻糬超認真研究媽咪手上的筆。（圖／麻糬媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲麻糬是隻貪吃的貓貓。

媽咪接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，她當時正在記錄家中毛孩的重要事項，卻發現兒子站在旁邊研究，「牠眼睛看著筆，一直在動，我就想故意鬧牠，整個過程大概有30秒左右。」她也笑著說到，這是麻糬第一次「歪頭」學寫字，「看牠脖子彎到快斷掉，快被笑死～」

▲麻糬跑進行李箱睡覺，只露出一顆頭～

媽咪也提到，麻糬是一隻很貪吃的貓貓，同時也是個好奇寶寶，平常最喜歡起個大清早，趴在窗台邊「賞鳥」，除此之外，毛孩也發生過許多令人噴笑的趣事，例如自己跑進行李箱睡覺，只露出一顆頭，或是像「戴上瞳孔放大片」，把寵物監視器當成獵物盯著看，常常把主人萌翻。

▲麻糬：這是什麼東東？是不是想搶我的罐罐？

這則「魔性」影片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」之後，吸引了1萬多人按讚，許多網友看到這畫面都不由自主地跟著麻糬一起「歪頭」，紛紛留言，「好想幫牠扶好哦～」、「頭快掉下來了啦！」、「可惡～那嘴邊肉好想捏喔！」、「好像貓頭鷹來轉世的噢！」、「孩子你會落枕啦XD」也有奴才想要「看好戲」，「牠怎麼沒有撲上來咬筆XD」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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