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吃宵夜沒開大燈...回房手臂驚見「七星連珠」　3千人看傻：人體捕蚊燈

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▲▼蚊子 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲若是被蚊子叮之後會引起腫癢，在許多地區，蚊子甚至是傳播疾病的主因，難怪只要看到蚊子，每個人都會想除之而後快！（圖／取自免費圖庫pixabay）

寵物小組／綜合報導

蚊子堪稱是繼蟑螂之後，人類最討厭的生物之一。有名網友這晚肚子餓想下樓吃麵包當宵夜，而且不到5分鐘的時間便走上樓，回到房間後感覺左手臂奇癢無比，開燈後瞬間看傻了，原來兇猛的小蚊子也大快朵頤了一番，甚至留下了「七星連珠」的奇景做記號，看得他相當無奈。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

該名網友在臉書社團「爆怨公社」寫道，「蚊子真的很哭爸，肚子餓下樓吃個麵包沒開客廳大燈，不到五分鐘就...戰況慘烈。」透過畫面中可見，該名網友的左手臂上浮現一塊塊且大小不一的圓點，仔細一看，居然是被蚊子叮了7個腫包，整片手臂也因抓癢而顯得粉紅；但這畫面實在太寫實，讓不少人看了都說，「隔著螢幕也覺得癢」。

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吃完宵夜回房...手臂驚見七星連珠！（圖／翻攝自爆料公社）

▲蚊子有規律的咬出七星連珠XDD（圖／翻攝自爆料公社）

這則貼文目前已累積3千多個按讚數，數百人看完都在底下留言說，「快擦綠油精吧...」、「你住深山嗎？怎麼蚊子那麼多」、「牠也餓了」、「噴殺蟲劑吧或點蚊香」、「我能體會你的心情」、「天啊 我的手好癢」、「怎麼有點密集恐懼症」、「看起來滿像跳蚤，好規律的咬法」。

也有人打趣地笑說，「蚊子陪你吃宵夜」、「這是一個蚊子吃buffet的概念」、「代表你的肉很甜」、「對不起，感覺很癢，但我笑出來了」、「挖，北斗七星耶」、「跟我家男人一樣的『活體捕蚊燈』」、「你吃宵夜，蚊子吃你」、「七顆？如果叮在胸口你就北斗神拳傳人了XD」、「已收集七顆了....快召喚神蚊」。

該名網友事後在貼文更新說，「平常在我身邊的人一定不會有事，因為就連紅螞蟻也是挑我咬，我老婆可是睡的特香，以後如果有要研究病媒蚊及蟲類叮咬的抗體一定要找我。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 爆料公社爆怨公社蚊子臉書

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