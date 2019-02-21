按摩器打開...浮誇柴秒貼　醜臉激動求瘦：嘴邊肉退散！

▲柴：啊～太舒服啦！我要瘦！（圖／網友黃雅雯授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

還以為是哪來的喪屍柴啊！桃園阿柴「仔仔」只要聽到按摩器打開的聲音，就會一秒從遠方衝到馬麻面前，抱著機器享受頂級瘦臉服務，而且還會用雙手壓著按摩器不准媽媽拿走，甚至露出爽到不行的表情，將臉頰貼在接觸面上方，浮誇激動的模樣讓家人全笑到歪腰，直呼牠根本是壞掉了！

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馬麻黃雅雯表示，剛開始家人使用按摩器時，仔仔只是偶爾好奇地靠近查看，使用起來也非常客氣，沒想到如今只要被牠聽到按摩器運轉的聲音，不管牠再忙都會馬上出現，失控霸佔著機器不肯放，上百種浮誇表情與激動的模樣讓媽媽笑說，「到底有沒有這麼痠痛啦！」

▲仔仔總是做出讓人不解的怪事。

▲仔仔：我今天瘦了嗎？

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛笑翻表示，「要按摩嘴邊肉啦...才不會下垂」、「想瘦臉無誤」、「吃肉吃到下巴痠痛」、「柴表示：我也需要按摩的」、「消除雙下巴、嘴邊肉，感覺效果很不錯」、「笑死！他還有固定按哪邊耶！」、「太萌了啦」、「最佳按摩棒代言犬」、「剛下班看到這也太療癒」。

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▲「身為一個網帥，就是要擁有V字臉。」

▼影片為網友黃雅雯授權提供

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