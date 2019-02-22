ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

柴神爺幫發紅包給客人！繞一圈改送「自家人」　姐笑：沒白養了

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

狗來富準沒錯！（影／粉絲團Yuuna的花柴小鋪授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

傳說中的狗來富！來自高雄的「錢嫂柴」Yunna可是出了名的愛錢，身為管財汪的牠，還會規定紅包要給誰。這天哥哥交代Yunna把紅包拿給客人，不料汪汪繞了一大圈後，決定更改送財對象，把要給別人的錢錢咬給姐姐，讓姐姐Jenny Wang笑說，「養柴千日用於一時啊！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲錢嫂柴Yuuna。（圖／Yuuna的花柴小鋪授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲孝順的牠，把要給馬麻的紅包拿給姐姐XD。

影片中可以看到，哥哥請Yunna幫忙發送紅包，並用手指著客人的方向，還叮嚀牠不能拿去藏起來。好玩的是，Yunna不僅不甩哥哥的話，還擅自變更路線；正當家人以為牠要叼去狗窩時，孝順的牠決定當起「柴神爺」，把要給別人的紅包叼給姐姐，讓Jenny Wang邊錄影邊大笑說，「哎呀！怎麼會這樣！」、「果真沒白養你。」

▲錢嫂柴Yuuna。（圖／Yuuna的花柴小鋪授權提供）

Yunna柴神爺駕到。

掌管財務的Yunna規定家裡的錢「只進不出」，除非買肉肉否則一切免談，連房東來家裡收房租牠也氣噗噗地瞪著。嗅覺靈敏的Yunna擁有異於常人的「聞錢鼻」，每當家人要出去買雞腿時，就會問汪汪「錢包呢？」而牠也能三兩下就叼著千元大鈔過來。

▲錢嫂柴Yuuna。（圖／Yuuna的花柴小鋪授權提供）

汪：給我吃肉肉！

影片上傳到臉書社團「柴犬司令部」，許多網友被汪汪逗趣的行為給笑翻，紛紛在底下留言表示，「沒白養。 過年加菜囉」、「很乖，我家拿到會直接撕爛」、「姐姐幫我買肉肉喔～我再多要紅包給妳喔！」、「別人家的柴都不會讓我失望」、「柴寶主人聲音好可愛！驕傲的聲音，哈哈哈～」、「終於盡孝道了！」、「值得 值得 加肉肉」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲錢嫂柴Yuuna。（圖／Yuuna的花柴小鋪授權提供）

▲汪：我最喜歡錢錢了！

▼更多精彩影音

關鍵字： 柴犬紅包柴神爺錢嫂柴

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

奴才奪命連環親親攻擊　喵星人被啾到放棄貓生

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

絕種巨龜現蹤太平洋小島！列瀕危物種「消失112年」..

影／檢疫犬坐下20萬掰了？　她嚇哭急翻行李竟是「M..

寵物烏龜下太多蛋「煎來吃」！開火10分鐘後…蠢飼主..

麥當勞紙袋都不放過　浪浪靠貪吃6個月當上「護國神犬..

陪伴8年！貴賓被丟收容所「還在傻笑」　痴望爸背影狂..

紅牌喵「頭插大枝花」攬客人　無辜眼猛放電：進來坐呦..

高加索學母貓「整窩奶貓舔一輪」　媽氣炸：每隻都變落..

科學家解謎！原來斑馬紋有神奇救命作用　網友驚呆：以..

外面在吵什麼！橘貓掀門簾「破口大罵」　尷尬真相1...

媽戒指掉進水槽縫！「超強隊友」巧手撈出...千萬名..

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅..

2主人溺水、遭分屍接連身亡... 米克斯熬過悲慘..

萌柴甩頭瞬間「皮肉分離」 耳朵掉到另一邊秀出銷魂嘴..

浮誇喵大法師式享受阿嬤拍卡稱 詭異姿勢嚇歪奴才：以..

2歲萌孩「染毒」猛吸貓柯鹼解癮 服用過程超熟練網..

喵皇遇零食秒變乖巧「汪星人」　握手+high fi..

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠.....

歐告遇浪喵搶吃飼料不生氣　噴母愛幫洗澡舔到牠變龐克..

無車牌飼主山區惡意棄養3幼犬！　志工目擊狂追喊「他..

想吃肉湯...柴發明「佛系吃法」 張大嘴吃空氣網：..

西高地白梗廁所「吃把費」　網笑：你媽在後面很火....

法鬥怕被放生！堅持「顧門」20分鐘　看到這動作才安..

柴神爺幫發紅包給客人！繞一圈改送「自家人」　姐笑：..

喪屍鹿侵襲北美24州！強力病毒「經過被撒尿土壤」都..

門口撿到狗！他陪玩一整天飼主領回　10分鐘後.....

奴才「洋蔥式掀被」喵公主秒縮成球　2千網暴動：別吵..

我要吃！呆萌圓仔抱水管滾來滾去...翻出「美味香噴..

店貓蹭過來！她暗爽以為被臨幸　下秒見「屁股一縮」筆..

史上最性感無尾熊！撩人姿態掛樹上　瞇媚眼拋向鏡頭：..

惡霸犬拒絕愛的抱抱要玩球！　網見「結實大雞腿」全歪..

陸商務部副所長：中美談判可能延長　還有很多「硬骨頭..

西高地白梗廁所「吃把費」　網笑：你媽在後面很火....

格芯與Dolphin Integration研發A..

林志忠／【2毛錢鐵絲竊案】檢方辦案為升官？失衡的司..

星巴克新年限定！粉色豬豬馬克杯要你2019「豬」事..

擴大中部治理平台　盧秀燕：邀雲林、嘉市、竹縣加入

開學了！幫孩子保單健檢　上高中前首重住院醫療

私刑正義黑夜橫行　中壢無良色醫診所遭蛋洗砸車

蔡英文：台灣不缺電　2年後也不缺電

骨刺「夾擊」旋轉肌破裂　微創肩旋轉肌縫合術輕鬆搞定

寵物動物熱門新聞

絕種巨龜112年後現蹤！專家急..

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻..

揪出漢堡袋！浪浪靠貪吃變護國神..

阿伯裝塑膠箱「載老伴」超詭異X..

烏龜下太多蛋煎來吃！開火10分..

貴賓被丟收容所　痴望主人離開背..

高加索整窩奶貓舔一輪　全變落湯..

紅牌喵「頭插鮮花」無辜眼攬客人

橘貓掀門簾大罵　尷尬真相網笑翻

惡霸犬想玩球！網見「結實雞腿」..

壓到我惹～　橘貓哼酥麻奶音抗議

被雨衣打包　柯基一臉「眼神死」

科學解謎！斑馬紋有神奇救命作用

戒指掉水槽　牠巧手撈出網友跪了

讀者迴響

熱門新聞

絕種巨龜112年後現蹤！專家急..

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻..

揪出漢堡袋！浪浪靠貪吃變護國神..

阿伯裝塑膠箱「載老伴」超詭異X..

烏龜下太多蛋煎來吃！開火10分..

貴賓被丟收容所　痴望主人離開背..

高加索整窩奶貓舔一輪　全變落湯..

紅牌喵「頭插鮮花」無辜眼攬客人

橘貓掀門簾大罵　尷尬真相網笑翻

惡霸犬想玩球！網見「結實雞腿」..

壓到我惹～　橘貓哼酥麻奶音抗議

被雨衣打包　柯基一臉「眼神死」

科學解謎！斑馬紋有神奇救命作用

戒指掉水槽　牠巧手撈出網友跪了

浪貓見奴才跟蹤跳走　下秒超悲劇

最新影片

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

2主人溺水、遭分屍接連身亡... 米克斯熬過悲慘過往重獲新生

萌柴甩頭瞬間「皮肉分離」 耳朵掉到另一邊秀出銷魂嘴邊肉

浮誇喵大法師式享受阿嬤拍卡稱 詭異姿勢嚇歪奴才：以為頭不見

2歲萌孩「染毒」猛吸貓柯鹼解癮 服用過程超熟練網笑：這批很純

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面