柴神爺幫發紅包給客人！繞一圈改送「自家人」　姐笑：沒白養了

▲狗來富準沒錯！（影／粉絲團Yuuna的花柴小鋪授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

傳說中的狗來富！來自高雄的「錢嫂柴」Yunna可是出了名的愛錢，身為管財汪的牠，還會規定紅包要給誰。這天哥哥交代Yunna把紅包拿給客人，不料汪汪繞了一大圈後，決定更改送財對象，把要給別人的錢錢咬給姐姐，讓姐姐Jenny Wang笑說，「養柴千日用於一時啊！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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▲孝順的牠，把要給馬麻的紅包拿給姐姐XD。

影片中可以看到，哥哥請Yunna幫忙發送紅包，並用手指著客人的方向，還叮嚀牠不能拿去藏起來。好玩的是，Yunna不僅不甩哥哥的話，還擅自變更路線；正當家人以為牠要叼去狗窩時，孝順的牠決定當起「柴神爺」，把要給別人的紅包叼給姐姐，讓Jenny Wang邊錄影邊大笑說，「哎呀！怎麼會這樣！」、「果真沒白養你。」

▲Yunna柴神爺駕到。

掌管財務的Yunna規定家裡的錢「只進不出」，除非買肉肉否則一切免談，連房東來家裡收房租牠也氣噗噗地瞪著。嗅覺靈敏的Yunna擁有異於常人的「聞錢鼻」，每當家人要出去買雞腿時，就會問汪汪「錢包呢？」而牠也能三兩下就叼著千元大鈔過來。

▲汪：給我吃肉肉！

影片上傳到臉書社團「柴犬司令部」，許多網友被汪汪逗趣的行為給笑翻，紛紛在底下留言表示，「沒白養。 過年加菜囉」、「很乖，我家拿到會直接撕爛」、「姐姐幫我買肉肉喔～我再多要紅包給妳喔！」、「別人家的柴都不會讓我失望」、「柴寶主人聲音好可愛！驕傲的聲音，哈哈哈～」、「終於盡孝道了！」、「值得 值得 加肉肉」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲汪：我最喜歡錢錢了！

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