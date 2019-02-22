惡霸犬拒絕愛的抱抱要玩球！　網見「結實大雞腿」全歪樓：餓了

▲惡霸犬不要抱抱要玩球，浮誇的表情超逗趣！（圖／飼主陳耐吉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

有些毛孩就算長大了，內心卻依然還沒發育完全呢！今年4歲多的惡霸犬流氓（HOOLIGAN）雖然外型兇狠，但牠其實親人又親狗，每每去到公園小朋友和大人都很喜歡牠，可以說是人見人愛的開心果。日前飼主陳耐吉拍下一張照片上傳到臉書，畫面中的爸爸想要抱緊愛犬，無奈流氓卻只想要玩球，逗趣又可愛的模樣笑翻上百名網友。

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照片中，爸爸蹲在地上想要給毛寶貝來個愛的抱抱，不過當下滿腦子只想著玩的流氓，心中卻只有眼前的球球，所幸只好無情地拒絕爸爸的熱情；從牠的眼神可以看到，目光緊緊盯著拋在空中的球，甚至還心急到嘴巴張的超大，模樣就像是在說，「誰都阻止不了我玩球。」

▲▼每次去公園玩，流氓的周圍總是黏著許多小朋友。（圖／飼主陳耐吉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

貼文一出立刻湧入700多名網友按讚，許多人看完都紛紛留言，「眼睛都發亮了」、「這孩子是巨人組的」、「好帥又霸氣」、「大個眼裡只有球球，也太可愛了啦」、「球球在呼喊我」、「有橄欖球員的fu」；也有不少人看到流氓的肌肉歪樓說，「狗的手手超像雞腿的」、「是棒棒腿嗎」、「我肚子有點餓餓的」、「真的很像雞腿，是火雞腿！」、「那個手手看起來有點可口」。

▲看這張臉就知道流氓有多愛球球XDD（圖／飼主陳耐吉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

陳耐吉笑說，「流氓幾乎是用生命在保護球球，上次跟同伴一起搶球結果把同伴撞飛，因為塊頭大，還曾經把家裡的化糞池蓋給踩壞了！」值得一提的是，陳耐吉家中還有另隻大暖男「嘟麥」，乖巧又穩定的牠最大的興趣就是「叼東西」，會幫忙拿牙膏、衛生紙，甚至還會在弟弟洗澡時，負責擔任叼蓮蓬頭的保姆角色。

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▲嘟麥憨厚盡責的模樣讓許多人融化。（圖／飼主陳耐吉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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