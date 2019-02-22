搭車巧遇拉拉軍團實習中！　小導盲犬披紅背心乖巧趴下萌翻

▲火車上巧遇導盲犬軍團訓練中。（圖／網友Olivia Tsai授權提供）

實習記者呂佩倫／採訪報導

萌拉拉軍團出動！網友Olivia Tsai日前搭乘火車時，巧遇4隻身披紅色背心的拉布拉多幼犬，原來牠們正是「開路天使」工作犬！汪汪們正在進行導盲犬訓練，軍團一出立刻成為眾人目光，不過因為穿著背心，表示正在值勤中，即使可愛也不能隨意碰觸！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲工作犬穿上背心後，不能隨意打擾！

Olivia Tsai接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，當日搭乘火車時，於新烏日站遇見這群可愛的拉布拉多，其中有1隻拉拉已穿上導盲鞍袋，自己會尋找地方趴下休息，十分地穩地乖巧；其餘3隻則是新手幼幼，由於年紀還小，不斷地想找夥伴一起玩耍，最後都被阻止以訓練穩定性。

▲幼幼們一直想找對方玩耍。



據了解，培養一隻導盲犬需要龐大的人力、物力與財力，幼犬出生8週後，會先送到寄養家庭，學習居家生活習慣，同時也會在寄養家庭的陪伴下，開始出入公共場所、搭乘大眾交通運輸工具，達到社會化的訓練。滿1歲時再回到訓練中心，接受為期1年多的專業訓練課程，受訓合格後，經配對確定視障主人，再一起接受共同訓練。結訓後，導盲犬才能正式為視障朋友服務，大約8到10歲就達退休年限。

▲右邊拉拉性情穩定，一直乖乖地趴著。

拉拉軍團搭火車照片一出後，立刻引來不少網友被萌翻留言，「童工呀～」、「好幸運可以遇到！」、「好可愛啊～要忍耐不打擾牠們」、「內心在尖叫」、「可愛屎了這些小英雄」、「工作進行中，只可遠觀」、「工作犬真的很偉大！」、「應該很多人看到忘記下車...」、「童子軍團」、「版主太幸運！要遇到不容易呢」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▼更多精彩影音