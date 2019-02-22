「公公貓」高處跳下　媽憂傷口「魔性吼叫」崩潰：不要～危險！

▲剛結紮完賓士貓高處跳下，媽崩潰大叫。（影／網友魏娜娜授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

台北市賓士貓「奈奈」剛動完結紮手術，這天放風時竟爬到抽油煙機櫃上面玩耍，還耍帥地一躍而下！馬麻剛好目睹這一切，擔心牠的傷口會裂開，因此不顧形象地大吼，「不～要～！」，愛子心切的心情讓眾人一「聽」就懂。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲防舔圈變成游泳圈。

媽咪魏娜娜接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，奈奈目前11個月大左右，前幾日剛動結紮手術，術後5天讓喵放風一下，沒想到卻害人差點崩潰！從影片中可以看到，賓士貓奈奈正在抽油煙機上方觀察，接著慢慢地往前滑，不顧反對一躍而下。雖然奈奈身手俐落，但手術傷口卻令人擔心，因此馬麻才會不斷喊「不要～阿～危險！」魔性吼叫中帶點絕望，笑翻不少網友。

▲喵：我的蛋蛋呢？！

▲奈奈結紮手術後，常露出一副生無可戀的表情。

事實上，奈奈手術前也十分喜歡爬上高處，再可憐地喵喵叫「假裝」求救，等到吸引人關注後，又立刻展現好身手自行脫困，讓人覺得被耍了。平時，奈奈是隻呆傻又萌的喵，個性有點少根經，不過手術後突然改走「看破紅塵」路線，時常擺出心死絕望的表情，看來沒有蛋蛋對牠打擊不小！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲奈奈常睡的跟「壁虎」一樣。

馬麻將影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，引來不少網友笑翻留言，「喵os：摘啦！賣勾叫啦！」、「就是沒蛋蛋才在上面淡淡」、「媽媽的崩潰」、「蛋蛋的哀傷」、「媽咪的聲音比沒蛋蛋的還緊張」、「大家都知道你沒蛋蛋了」、「幫貓咪QQ」、「朕要跳，你攔也攔不住」。

▼更多精彩影音