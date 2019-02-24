活潑黃喉貂沿溪流跑跳！花蓮大農大富生態廊錄到「豐富影像」

▲黃喉貂以「背影現身」在園區裡的溪流，活潑地往前奔跑。（圖／翻攝林務局花蓮林區管理處，下同）



寵物小組／綜合報導

台灣擁有豐富的野生動物，一定要好好守護牠們與森林。林務局花蓮林區管理處107年於大農大富平地森林園區打造「國土生態綠色網絡建置計畫」，連接中央山脈、海岸山脈等大尺度的生態廊道。經過1年的影像監測記錄器顯示，野生動物確實可以利用棲地廊道，更首次記錄到過去只能在山區看到的臺灣野山羊，其成果令人振奮！

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為了瞭解生態廊道對野生動物的具體影響如何？林管處架設15部紅外線自動照相機，持續監控1年多，取得3,417筆有效影響，拍到11科13種的哺乳類動物。其中第一次錄到保育動物「黃喉貂」與「台灣野山羊」，看到黃喉貂利用溪流水岸森林，開心地活蹦亂跳！還有拍攝到，山羌用台鐵下方的車行箱涵穿越鐵道、山豬在排水溝溝渠上方蓋板，以及麝香貓在森林移動等景象。

▲花蓮林管處錄到，可愛野山羊吃草模樣！



▲麝香貓散步中。



花蓮林區管理處長期與林業試驗所合作，根據在大農大富平地森林園區進行長達10年以上的野生動物監測結果，規劃出平地森林園區內野生動物分布熱點。林業試驗所建議，只要將阻隔中央山脈與海岸山脈的193縣道及台9線與鐵路串接起來，就能讓生活在海岸山脈與中央山脈的野生動物，在兩山脈間自由移動、安心成家。

花蓮林管處表示，此些影像除了拍下新鮮有趣的動物行為，更重要的是證實花蓮林區管理處在大農大富平地森林園區推對生態廊道營造確實發揮功效。到時會再製成30分鐘影片，讓更多人了解花蓮國土綠網推動的實質內容與效益，對日後生態友善規劃更有信心！

▲花蓮林區管理處在園區內打造生態造林，與第九河川局協力推動水域、森林帶縫合的方式，終於成功串連中央山脈、海岸山脈的陸域及水域廊道。

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