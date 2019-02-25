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蓬鬆貴賓綁完頭「焦糖湯圓→濟公扇」　媽笑：一顆變半顆

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蓬鬆貴賓綁完頭「湯圓→濟公扇」。（圖／有點毛毛的／飼主Janice Lei提供）

▲髮型真的豪重要～～～（圖／有點毛毛的／飼主Janice Lei提供）

寵物小組／綜合報導

髮型非常重要！剪到好看的造型讓你成為萬人迷，相對不好看的，可能會被周圍的人取笑。貴賓犬「阿炸」有著漂亮又蓬鬆的毛髮，平常都是以呆萌可愛的造型來跟狗友們見面，但是這天馬麻突然將牠頭上的毛綁起來，沒想到原本的湯圓造型一秒變成了半圓臉，甚至還有網友打趣地笑說是，「濟公扇」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主Janice Lei上周五在寵物社團《有點毛毛的》PO出2張照片並註解，「髮型，真的很重要！！阿炸～你為什麼綁個頭，變成了半圓臉啦...」。第一張照片可以看到，阿炸頭頂正上方的毛被用粉色橡皮圈綁了起來，雖然明亮的汪汪大眼依舊閃閃動人，但這造型不禁讓人覺得「怪可愛的」？

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蓬鬆貴賓綁完頭「湯圓→濟公扇」。（圖／有點毛毛的／飼主Janice Lei提供）

▲拿掉髮帶的阿炸有種說不出的奇妙。（圖／有點毛毛的／飼主Janice Lei提供）

蓬鬆貴賓綁完頭「湯圓→濟公扇」。（圖／有點毛毛的／飼主Janice Lei提供）

▲綁了2支有些神似三太子。（圖／有點毛毛的／飼主Janice Lei提供）

而第二張照片則是阿炸平常時的造型，蓬鬆的咖啡色毛髮依序阿炸的臉形向外炸開，形成一個完美圓形，看起來就像是一顆滿月或是大湯圓。這組綁毛前後照不到一日就有2千多人按讚，百位狗友看完都紛紛笑說，「好可愛喔！」、「金毛獅王謝遜」、「底是如何做到的...好可愛哦」。

還有人表示，「怎麼有扇子的感覺」、「量角器怎麼在這裡」、「變成半圓臉哈哈哈」、「綁好幾圈會不會變成奶油獅」、「對不起...我直接聯想到濟公扇」、「差點把飯噴出來」、「變半顆高麗菜了XD」、「鰲拜是你？」此外，大方的馬麻更是應粉絲要求，試著給阿炸綁出更多不同的造型，逗趣又可愛的模樣笑翻許多人！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： Janice Lei有點毛毛的狗狗貴賓犬湯圓扇子

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