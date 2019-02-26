膽小貓看獸醫嚇到逃跑　重逢已是10年後…這些年竟然就在鄰居家

▲圖為收容所志工抱著Tilly，替牠感到開心。（圖／翻攝自Facebook／Allerton Cat Rescue）

寵物小組／綜合報導

相較於狗狗的一叫就來特性，貓咪個性比較內斂，需要一段時間才能和人類親近，也因為如此，貓咪走失（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

這件貓咪走失尋回事件發生在英國西約克郡，不願具名的貓主人表示，自己當時是準備帶這隻叫做「Tilly」的4歲貓咪去看獸醫，沒想到牠在半途中因為太緊張跑掉，之後就失去蹤影，不論他怎麼找就是沒有Tilly的音訊，直到奇蹟發生。

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▲走失十年的Tilly其實住在鄰居家。



就在今年2月，當地的貓咪救援中心「Allerton Cat Rescue」收到Tilly，有人把牠送到那裡，志工掃瞄晶片，發現那是一個登記在10年前的地址，雖然他們沒有抱太大希望，還是抱著Tilly登門查詢，賓果！Tilly回家了！

因為一切發生的太突然，志工只知道3年前Tilly被獸醫院附近的人家撿到，也就在原主人家附近，只是3年後這家人生了小寶寶，無法繼續照顧Tilly，只好送牠到收容所，也才意外讓牠回到真正的家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）