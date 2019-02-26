每節下課找牠上演「偶像劇情節」　小四男童「一句話」暖哭3千人

▲這...這根本是偶像劇裡才會出現的畫面啊！（圖／林老師授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

愛是不需要理由的。花蓮品格學院有位4年級的男童，幾乎每節下課都會去找校犬「布朗妮」，找到後還會用雙手捧著狗狗的臉頰並且四目交接。有愛的畫面這天讓林老師注意到，她走上前詢問男童「為什麼要這樣做？」沒想到單純又善良的小男生說出的回答不僅真誠而且還相當有愛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

林老師上周在寵物社團《米克斯傳奇》PO出一張照片，畫面中的小男童雙膝跪在地板上，雙手抱住狗狗的臉頰，並且頭對頭、鼻子對鼻子，四目交接的模樣就彷彿是彼此在用眼神說話。老師看到後詢問男童為何每節下課都過來找狗狗，對方聽完回說，「因為我很喜歡...很喜歡牠！」

請繼續往下閱讀...

▲▼該位小四男童每節下課都來找布朗尼。（圖／林老師授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

林老師也補充，「他說因為長得像他家的狗...而且覺得布很可愛、很聰明、很乖！」這張照片不到一周就有將近3千個按讚數，許多人看完都留言說，「小暖男阿！」、「我喜歡你你也喜歡我，我眼裡有你你眼裡也只有我」、「這是偶像劇的畫面啊！」、「好有愛的舉動」、「這就是愛的教育」、「有校狗真好」、「甜滋滋的耶」、「周圍都是粉紅泡泡」、「從小就對動物有愛心的小孩，心地一定很善良」；也有人打趣地說，「每節下課 .....？孩子，你也要有自己的人類朋友啊」。

米克斯「布朗尼」是校園裡的超人氣，每到下課時間，總有許多小學生衝去找牠玩、搶著要握布朗尼小手。有次布朗尼好累...暫時停辦「握手見面會」，只想趴在辦公室休息睡覺，但是人氣太夯的牠，依然吸引好多小粉絲聚集在門口，黏在玻璃要找牠，宛如一群「活屍軍團」暴動要衝入呢！

▲▼布朗尼在學校人氣超旺！（圖／林老師授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

其實5年前的布朗尼是隻流浪犬，當時老師帶著學生戶外教學，意外撿到牠，後來在網路上送養不出去，因此才決定收編。而現在的布朗尼深受全校師生喜歡，每到下課時間就是學生最愛的「握手+摸摸會」，但是否每次如願舉辦粉絲見面會也得看布朗尼心情。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

更多布朗尼的圖文報導：

老師說不能超線！下課10分鐘見面會 粉絲「芭蕾舞姿」摸校犬



喪屍逼視感...校犬想在辦公室休息 門口聚集狂粉討摸摸



我幫布朗尼擋風！小學生蹲低圍校狗 彼此叮嚀：手搓暖再摸牠



▲粉絲見面會是否如期舉辦，要看布朗尼當天的心情。（圖／林老師授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

更多精采影音：