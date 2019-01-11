老師說不能超線！下課10分鐘見面會　粉絲「芭蕾舞姿」摸校犬　

▲可以坐過來一點嗎？老師說不能超過線啦！（圖／網友Vanessa Lin授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

世界上最遙遠距離，是你在我面前而我卻摸不到！花蓮米克斯「布朗妮」是學校當紅炸子雞，這天布朗妮因為坐在校門口旁邊，是小朋友不能越界的地方，但許多粉絲不放棄，努力伸長小手，就為了摸到心儀的偶像，好玩的是，小朋友的姿勢和芭蕾舞者剛好雷同，讓麻麻Vanessa Lin笑說，「你在訓練同學跳舞嘛！」

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▲終於摸到啦！

布朗妮原本是隻流浪狗，後來被當老師的麻麻帶回家照顧，因為受到學生們的愛戴，搖身一變成了「校犬」每天都有許多人搶著跟牠玩，校方還會特別舉辦下課10分鐘的「握手見面會」。照片中可以看到，布朗妮坐在學生們活動界線的範圍外，所以粉絲用盡洪荒力氣把手伸長，以防超出範圍，不過釣人胃口的汪汪，一下前進、一下後退，讓大家只能隔著「遙遠距離」觀看，最後布朗妮為了不讓粉絲失望，於是乖乖走回去，讓學生們興奮地尖叫，還有人在摸到汪汪後，激動地跑去跟朋友炫耀。

▲中間弟弟的模樣也太搶戲。

自從布朗妮來到學校後，許多同學都多了一個玩伴，每天下課都會衝到辦公室找汪汪玩，還有人因為沒跟牠握到手，而難過地哭出來，最重要的是，他們學到用尊重、愛護的方式去包容對待動物。Vanessa Lin說，「看到小朋友這麼喜歡布朗妮，覺得很窩心。」

▲享受粉絲們的愛戴。

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」，許多網友被汪汪和小騰有之間的互動給圈粉，紛紛留言表示，「娘娘在訓練小朋友的筋骨啦」、「還不快拿食物貢獻」、「最有愛心的連線」、「同學們也太可愛了」、「笑死 好可愛ㄛ」、「妹妹真內行」、「高傲的娘娘偏不哈哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲看這邊拉～布朗妮！



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