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悚！半夜醒來睜眼...　驚見「喵吉拉」剪影出現天花板

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▲半夜醒來驚見喵吉拉剪影。（圖／網友李海琪授權提供）

▲網友半夜醒來驚見喵吉拉剪影。（圖／網友李海琪授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

忽有龐然大物，拔山倒樹而來...住在台北市的網友李海琪這天半夜突然醒來，就在眼睛睜開的瞬間，竟然看見天花板上有隻巨無霸喵吉拉的剪影，她嚇了一跳後，馬上往旁邊查看，才發現原來是因為手機燈忘了關，而愛貓「胖達」好奇地站在燈前看著熟睡的馬麻，促成了這樣驚悚又有點萌的畫面。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

馬麻李海琪每天睡覺前都習慣躺在床上滑手機，但又懶得滑完再起身關燈，於是她都會把手機內建的手電筒開著，直到睡前再一併關掉，沒想到這天她卻不小心玩到睡著，手電筒就這樣開到半夜。這時胖達發現了，循著燈光來源走到媽媽身邊，充滿好奇心地站在燈前望著她，卻不小心吵醒了馬麻，也害她嚇了一大跳。

請繼續往下閱讀...

▲半夜醒來驚見喵吉拉剪影。（圖／網友李海琪授權提供）

▲胖達：喵吉拉本人就是我啦～

▲半夜醒來驚見喵吉拉剪影。（圖／網友李海琪授權提供）

▲網友巧妙地幫影子加上表情。

李海琪說，家裡的2隻貓咪兄弟都擁有自己的小床，但牠們總是喜歡等她起床後，窩在暖好的被窩裡「篡位」，「早上覺得背後有人靠著，結果是牠們站在我背後，等我起床，牠們就會躺我的位子去睡。」此外，哥哥胖達還是個貪吃鬼，不論什麼食物都想偷嚐，先前還曾經被抓包偷吃炸雞，因此現在已經重達7公斤，可能也是因為這樣，才會出現這麼龐大的剪影吧！

飼主將照片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，網友看了紛紛笑歪表示，「我要把你阿嬤吃掉......」、「進擊的巨喵」、「還願2」、「蝙蝠貓俠守護著你」、「外星貓來接你了！」、「好巨大，阿嬤養的嗎XD？」、「人類妳看到不該看的了」、「好大的主子」、「確定是你家主子？？？？」、「虎姑喵出現了」、「牠在妳家的地位差不多就這麼大XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲半夜醒來驚見喵吉拉剪影。（圖／網友李海琪授權提供）

▲喵喵兄弟平常都有自己睡覺的地方，卻總愛跟馬麻饋休。

▲半夜醒來驚見喵吉拉剪影。（圖／網友李海琪授權提供）

▲果然是親生的，不僅長得像，連動作都一模一樣。

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關鍵字： 喵喵剪影天花板手機手電筒

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