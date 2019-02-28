動物園昆蟲解籤！螞蟻、螳螂化身占卜師　網友直呼：超準

▲台北市立動物園有一座14年歷史的昆蟲占卜，許多求過籤的民眾都驚呼「超準的」（圖／台北市立動物園提供）



寵物小組／綜合報導

有時遇到無法判斷的事情，大多人會選擇算命占卜，不過你有看過「昆蟲解籤」的嗎？在台北市立動物園山谷出口的昆蟲館，有座十四年歷史的「昆蟲占卜」，許多求過籤的民眾都驚呼「超準的」，歡迎到昆蟲館測測自己的運勢，同時了解昆蟲的生態習性。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

進入動物園，繞過臺灣動物區，就可以看到位於山谷出口的昆蟲館。昆蟲不僅種類與數量繁多，擁有大批忠實的粉絲，但也有怕蟲一族，動物園運用昆蟲生態習性，搭配多數人對昆蟲的印象及反應，以昆蟲模擬人的個性，設計能有效拉近人與昆蟲「距離」的昆蟲占卜，許多測過的人，都說超準的。

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▲動物園內的大刀螳螂。（圖／台北市立動物園提供）



▲動物園內的螞蟻。（圖／台北市立動物園提供）



抽到東彈西跳的蝗蟲籤詩「注意，別再跑跑跳跳，靜下心來唸書」，爸媽直說真準；總是跟著方糖走的螞蟻籤詩寫著「吃太多甜食會使你發胖」，同學相互看著對方會心大笑，昆蟲占卜成了另類的真心話大冒險，同時是參觀昆蟲館前的暖身，認識昆蟲百態的入門。

只有在台北市立動物園才看得到的昆蟲占卜，求籤及解籤都採自助式，從籤筒中抽出1支籤，記住竹籤上寫的昆蟲名稱後放回籤筒中，到旁邊的籤詩台找到你抽中的昆蟲，翻開看看今日運勢，拍照留下你的籤詩，既環保又可以永久保存。

▲昆蟲占卜，求籤及解籤都採自助式。（圖／台北市立動物園提供）



昆蟲是世界上種類最多、數量也最多的無脊椎動物，在生態系裡扮演非常重要的角色，例如糞金龜打造糞球育嬰房和嬰兒食品，加速動物排遺的分解與營養轉換循環；會發光的螢火蟲，不僅提供人們夜晚的視覺饗宴，也是環境監測的指標生物之一。動物園邀請您來昆蟲館，透過有趣的昆蟲占卜，探索昆蟲的奧秘，同時掌握最新的運勢。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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