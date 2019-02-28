月貴妃將「答應」180度甩下　快步爬上龍床趴好：皇上我來了～

▲月月趁主人熟睡時，悄悄地把得寵的小月月給叼下床。（圖／翻攝自「爆料公社」）

寵物小組／綜合報導

別以為毛孩只會賣萌耍可愛，若是耍起心機來，牠們可一點也不遜色！網路上最近流傳一段影片，有隻汪星人這天趁著主人在睡覺時，悄悄地把得寵的小月月給叼下「寶位」，並且180度甩下，接著自己跳上沙發窩在主人懷裡，手段超高！許多網友看完都留言笑說，「根本汪界宮鬥劇！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友Ellie Cung日前在臉書公開社團轉貼這段視頻，並以狗狗的口吻說道，「你給我下來...換我上去睡！」畫面中，大月月一走到客廳就直接將睡著的小月月甩下床，霸氣又老練的行為像極了清宮劇裡的貴妃角色，而被甩下的小汪就彷彿是後宮裡最低微的身分「答應」一般。

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▲遭大哈180度甩下的小月月。（圖／翻攝自「爆料公社」）



▲月貴妃跳上沙發，裝出小鳥依人的模樣。（圖／翻攝自「爆料公社」）



透過影片中可以看到，當這位月貴妃將「答應」180度甩下沙發後，趕緊快步跳上「龍床」窩好；只見牠瞬間縮成一團，裝出一副小鳥依人的模樣，前肢還跟主人的手交疊，就彷彿是在說，「皇上，我來陪你了～」而先前被甩下沙發的小汪，心情似乎沒受到任何影響，趴在地毯上舔著自己的腳，看起來自得其樂。

這段有趣的視頻日前被臉書粉專「Viral Spell」轉貼，不到一周就累積將近2千萬次的觀看次數，上萬名粉絲看完都在底下留言說，「明爭沒有暗鬥」、「汪：時間到你可以滾了」、「千萬不要被我家這隻看到這招」、「鴨霸欸哈哈哈」、「主人突然表示：好擠」、「這招很厲害！」、「最後十指緊扣是什麼意思XDD」

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