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白柴按摩嘴邊肉「嚴肅臉→諧星」　網吞口水：好大顆肉圓～

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帥白柴按摩嘴邊肉　嚴肅臉→諧星（圖／翻攝自Facebook／Shiba Baka Yarou）

▲白柴一臉嚴肅給主人按摩，沒想到下秒居然變成搞笑片。（圖／翻攝自Facebook／Shiba Baka Yarou） 

寵物小組／綜合報導

這如此暖Q的臉頰實在是太誘人啦！日本有名飼主分享一則可愛又爆笑的影片，家裡帥氣的白柴這天趴坐在沙發上給主人按摩，沒想到才用力一擠嘴邊肉，柴柴原本嚴肅的表情竟瞬間變成搞笑諧星，逗趣的模樣不到3天就突破6萬次觀看次數，許多網友看完忍不住直呼，「好想吃肉圓啊～」

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臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」日前轉貼這段視頻並打趣註解，「那麼好摸是不被允許的你知道嗎！？」畫面中，柴柴趴坐在主人前方，對著鏡頭露出嚴肅又不失帥氣的表情；只見當主人張開十指開始按摩時，汪星人的臉就彷彿瞬間充飽了氣。

帥白柴按摩嘴邊肉　嚴肅臉→諧星（圖／翻攝自Facebook／Shiba Baka Yarou）

▲先生你哪位！？（圖／翻攝自Facebook／Shiba Baka Yarou）

過程中可以看到，臉上充飽氣的白柴雙眼突然消失得無影無蹤，不過當主人鬆手後又恢復成原本帥氣的模樣；整個影片就這樣重覆了大概4-5次，柴柴的表情從頭到尾都依舊嚴肅，不過當網友看到「充飽氣」的白柴，紛紛聯想到許多食物，有人說是湯圓也有人說是肉圓。

這段影片迅速在網上瘋傳，也被上千人轉載到各個寵物社團，許多人看完都在底下留言說，「原來狗狗的嘴邊肉可以這樣玩」、「哈哈哈太可愛了」、「眼睛跑去哪了啦」、「根本是魔術」、「也太軟Q了，好想捏捏看」、「如果赤柴應該就變成鬆獅了」、「軟綿綿一臉爽樣」、「口水都要滴下來了」。

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Shiba Baka Yarou 發佈於 2018年12月31日 星期一

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關鍵字： 柴犬白柴按摩嘴邊肉日本

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