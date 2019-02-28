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高雄正妹深夜衝馬路救「抹布狗」　掏整疊百元鈔惹哭志工

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高雄抹布狗。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

▲狗狗全身脫毛，指甲非常長。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

寵物小組／綜合報導

高雄市三民區善心正妹「賴賴」28日凌晨遇到一隻「抹布狗」，立刻下車抱到路旁並上網求救，台灣動物緊急救援小組志工趕往救援，沒想到賴賴卻掏出一疊厚厚的百元鈔票硬塞給志工，這個動作令志工感動得哭了。

賴賴凌晨1點多行經自由一路靠近同盟路口，發現一隻全身毛幾乎掉光的「抹布狗」，當時狗狗踉蹌地過馬路差點被車撞上，她趕緊下車把狗狗抱到路邊，並且拍照PO上網尋求協助。台灣動物緊急救援小組獲報派志工到現場救援，發言人倪京台表示，「這隻狗狗瘦成皮包骨、全身皮膚病，疑似是被棄養的。

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高雄抹布狗。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

▲賴賴協助把狗狗抱進籠子裡，還掏錢請志工救援。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

倪京台提到，「我們志工要開車離開的時候，那個小姐突然掏出一疊厚厚的百元鈔，硬要塞給我們就這隻小狗，讓我們志工感動得都哭了。」不過他們當下並沒有收下這筆錢，只告訴賴賴希望能用這筆錢幫助其他貓狗。

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台灣動物緊急救援小組獸醫團隊召集人王斐正表示，這隻狗狗是一隻公瑪爾濟斯，體重只有2.6公斤，年紀已經超過10歲，牙齒已經幾乎掉光了，眼睛萎縮，還有貧血、營養不良、腎功能不全、毛囊蟲、疥癬等病症，情況相當嚴重，「可能是因為生病，才被主人拋棄的。」協會也承諾會努力救治這隻抹布狗，待完全康復就會找合適的家庭，陪伴度過晚年。

▼才2.6公斤的小小狗全身病痛，獸醫也很不忍心。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

高雄抹布狗。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

關鍵字： 抹布狗台灣動物緊急救援小組棄養瑪爾濟斯

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