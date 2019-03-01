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影／淡水3祖孫寒風中「沙埋瑪爾濟斯」　牠被困住只剩頭能動

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▲嬌小的瑪爾濟斯被埋在冰冷沙土中，只剩下一顆頭。（影／台灣動物緊急救援小組授權）

寵物小組／綜合報導

寵物當玩具？台灣動物緊急救援小組昨日（28日）接獲通報，有民眾目擊祖孫3人在淡水的沙灘，竟和瑪爾濟斯玩起「埋沙遊戲」，用沙土把嬌小的狗狗困住，只剩下1顆頭露在外面，無法動彈。團隊表示，飼主沒有考慮狗狗身體狀況，草率對待生命，是最壞示範。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲淡水3祖孫「沙埋瑪爾濟斯」　牠被困住「只剩頭可以動」（圖／台灣動物緊急救援小組授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲祖孫3人把瑪爾濟斯埋起來，只剩下頭露出來。（圖／台灣動物緊急救援小組授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，祖孫經過路人勸導後，才將沙土挖開，但是狗狗身上早已渾身髒兮兮，看起來又冷又怕。他說，「馬爾濟斯屬於小型犬，突然被埋到低溫的沙中，可能會讓血管瞬間收縮，而且沙土的重量也可能形成壓迫，導致牠們呼吸窘迫，甚至有生命危險。」

▲淡水3祖孫「沙埋瑪爾濟斯」　牠被困住「只剩頭可以動」（圖／台灣動物緊急救援小組授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲低溫且偏鹼性的海沙可能對狗狗皮膚與身體狀況造成劇烈影響，甚至危及生命。

倪京台也表示，淡水河與海相連，因此沙中的PH值也偏高，如果當下沒有立刻沖洗，狗狗的皮膚可能因為接觸到鹼性物質而受傷，「許多家長把養狗、貓當成玩具一樣，想要給小朋友『玩』，卻沒有考慮到牠也是個生命，這真的是非常、非常負面的生命教育。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 瑪爾濟斯淡水台灣動物緊急救援小組

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