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「小偷喵」愛叼逗貓棒　撲空氣噗噗拍桌：叫店長出來！

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寵物小組／綜合報導

《ETtoday東森寵物雲商店─頭份門市》的店貓「比比」活潑又調皮，是員工們的開心果，這天牠趁著沒人在看的時候，偷偷把販售中的逗貓棒叼走，被抓包後還還屢勸不聽，重複「竊盜」好幾次。過了幾天，比比想要再度「光顧」卻撲了空，只見牠扶著紙箱左右張望，錯愕表情就像在說，「朕的寶貝呢？叫店長出來！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲「小偷喵」愛叼逗貓棒　撲空氣噗噗拍桌：叫店長出來！（圖／東森寵物雲商店頭份門市提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「小偷喵」出沒！（圖／東森寵物雲商店頭份門市提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

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▲「小偷喵」愛叼逗貓棒　撲空氣噗噗拍桌：叫店長出來！（圖／東森寵物雲商店頭份門市提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲比比：朕的逗貓棒呢？叫店長出來！

▲「小偷喵」愛叼逗貓棒　撲空氣噗噗拍桌：叫店長出來！（圖／東森寵物雲商店頭份門市提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲店貓比比愛搗蛋，一直偷玩逗貓棒，屢勸不聽。

▲「小偷喵」愛叼逗貓棒　撲空氣噗噗拍桌：叫店長出來！（圖／東森寵物雲商店頭份門市提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲比比：你在吃什麼？先過我這一關！

店長力歐接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，比比是一隻「阿比西尼亞貓」，渾身充滿活力，除了玩具之外，也很喜歡鎖定同事們的便當，是個身手矯健的貪吃鬼，「牠其實很黏人，沒人理會時就會一直喵喵叫，或是把尾巴舔得溼溼的，希望被注意到。」

▲「小偷喵」愛叼逗貓棒　撲空氣噗噗拍桌：叫店長出來！（圖／東森寵物雲商店頭份門市提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲比比個性非常黏人，喜歡被陪伴。

▲「小偷喵」愛叼逗貓棒　撲空氣噗噗拍桌：叫店長出來！（圖／東森寵物雲商店頭份門市提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲比比身體比較不好，因此力歐總是挑選最優質的飼料跟罐罐給寶貝兒子吃。

▲「小偷喵」愛叼逗貓棒　撲空氣噗噗拍桌：叫店長出來！（圖／東森寵物雲商店頭份門市提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲比比一臉酷帥，其實牠正在「踏踏」。

▲「小偷喵」愛叼逗貓棒　撲空氣噗噗拍桌：叫店長出來！（圖／東森寵物雲商店頭份門市提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲比比超黏爸爸，力歐走到哪，牠就跟到哪。

力歐回憶，他被調職到新豐門市時，把這隻販售中的貓咪帶了過去，「牠小時候生了一場大病，導致現在眼睛大小不一，還時不時流淚，皮膚跟腸胃也都不太好，曾經為了搔癢跑去『嚕』貨架尖角把自己弄傷，吃飯時又很急躁，常常嘔吐。」他心疼地說，「以前常常在跑醫院，讓我下定決心『不要讓比比當個藥罐子』，後來花了很長一段時間，才讓牠的情況慢慢好轉。」

▲「小偷喵」愛叼逗貓棒　撲空氣噗噗拍桌：叫店長出來！（圖／東森寵物雲商店頭份門市提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲比比撒嬌中～

▲「小偷喵」愛叼逗貓棒　撲空氣噗噗拍桌：叫店長出來！（圖／東森寵物雲商店頭份門市提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲調皮的比比不知道從哪裡亂撿塑膠袋來玩。

▲「小偷喵」愛叼逗貓棒　撲空氣噗噗拍桌：叫店長出來！（圖／東森寵物雲商店頭份門市提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲比比好萌～

力歐提到，比比非常黏人，不管他走到哪裡，貓貓都會跟前跟後，「我上廁所，牠就在門口等，我去抽菸，牠就隔著玻璃看，等著我進門。」除此之外，毛孩似乎也能感覺到主人的喜怒哀樂，「當我難過或是身體不舒服的時候，牠好像都知道，就靜靜地趴在旁邊陪我，不吵不鬧。」他也開玩笑地說，「但是兒子跟我一樣酷酷的，不要笑，比較帥啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲「小偷喵」愛叼逗貓棒　撲空氣噗噗拍桌：叫店長出來！（圖／東森寵物雲商店頭份門市提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲幸福的比比。

▲「小偷喵」愛叼逗貓棒　撲空氣噗噗拍桌：叫店長出來！（圖／東森寵物雲商店頭份門市提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲比比笑起來一定也是個暖男～

【東森寵物雲頭份店】

電話：(03)-767-0509、(03)-767-0510
地址：苗栗縣頭份市中華路1307號
營業時間：11:00-22:00
美容營業時間：11:00-21:00
美容公休日：無

 

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關鍵字： 東森寵物雲商店阿比西尼亞貓逗貓棒

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