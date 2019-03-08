奴才忙封箱…「貓型膠台」乖坐旁邊　張嘴6下幫忙咬斷

▲還以為是貓咪呢，原來是膠台呀～（圖／翻攝自抖音用戶25638616）

寵物小組／綜合報導

工讀生，快出來呀！抖音用戶25638616近日在網路上分享一則影片，有一隻貓貓看到飼主正在忙碌，就跑過來湊熱鬧、東張西望，沒想到牠其實身懷絕技，正等著用利齒輕鬆咬斷膠帶呢！「主、奴」合作無間的樣子被網友瘋傳，也讓許多人笑翻，「主子的另一個技能被解鎖啦～」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中，奴才正忙著把紙箱給封起來，拉開膠帶後卻突然遞到主子面前。貓貓似乎早已迫不及待，立刻張開嘴巴「大咬特咬」，認真到眼睛都瞇了起來，輕輕鬆鬆完成任務。結束後，毛孩似乎意猶未盡，雙眼緊緊盯著人類的雙手，想要繼續幫忙。

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這則影片在Instagram上瘋傳，累積了17萬次觀看，被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後也引起熱烈討論，網友紛紛留言，「請問這膠帶機哪裡買？」、「封箱小幫手」、「可以上班賺錢了XD」、「高級倉務助理？」、「主子的另一個技能被解鎖啦～」但也有人提醒，殘膠可能會對貓咪身體造成傷害，建議不要模仿。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

在 Instagram 查看這則貼文 Pecinta Kucing Indonesia（@pecintakucinglucu.id）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 26 日 上午 12:23 張貼

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